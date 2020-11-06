Karantinadaki vatandaşlara cezai işlem uyarısı

Vali Şıldak karantina altındaki pozitif vatandaşlara evlerinden çıkmamalarını ve ziyaretçi kabul etmemelerini istedi. Bu kurallara uymayan vatandaşlara para cezası uygulaması ve adli işlem yapılacağını hatırlattı.

Önceki günlerde yaptığı açıklamalarda salgın dolayısıyla yaşanan bulaş artış hızının neredeyse 3 kat seviyelerini bulduğunu söyleyen Şıldak ülke genelinde olduğu gibi İlimizde de durumun ciddiyetini koruduğunu sık sık dile getiriyor. Evde izolasyonda olması gereken pozitif tanılı veya temaslı olan kişilerin toplum sağlığı için evden kesinlikle çıkmamaları gerektiği bilinirken Vali Şıldak paylaşımında izolasyonda olan vatandaşların evden çıkmaları halinde haklarında para cezası ve adli işlem uygulandığını, ayrıca öğrenci yurtlarında kalmalarının sağlandığını belirtti.

Vali Şıldak tüm sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda; “Pozitif tanısı konulmuş olup evde tedavi gören ve temaslı olan kişilerin kesinlikle evden çıkmamaları ve ziyaretçi kabul etmemeleri gerekiyor! Buna uymayarak dışarı çıkanlara para cezası uygulanmakta ve adli işlem başlatılmakta, ayrıca öğrenci yurdunda kalmaları sağlanmaktadır!” ifadelerini kullandı.