İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Karda mahsur kalan 17 askeri personel ve 4 belediye işçisine ulaşmak için ekipler son 500 metreye ulaştı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kazdağları’nda kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 17 asker ve 4 belediye çalışanına ulaşmak için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları'nda kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 17 asker ve 4 belediye çalışanına ulaşmak için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Ekipler son 500 metrelik mesafeyi aşmak için çalışırken karşılarına 3 metrelik bir kar duvar çıktı. Bölgedeki iş makinaları yetersiz kalınca Devlet Su İşleri'ne ait 60 tonluk bir dozer bölgeye sevk edildi. Dozerin bölgede çalışmaya başlaması ile 3 metrelik kar duvarının aşılması ve mahsur kalan askeri personellerin ve belediye işçilerinin kurtarılması bekleniyor. Bölgede çalışmalar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit Belediyesi, UMKE, AFAD, JAK ve Jandarma ekipleri tarafından yürütülüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.