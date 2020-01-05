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Kardeş okullarını unutmadılar

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri kardeş okul olarak belirlediği okullara yönelik gerçekleştirdiği kitap yardımlarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri kardeş okul olarak belirlediği okullara yönelik gerçekleştirdiği kitap yardımlarını tüm hızıyla sürdürüyor.


Gaziantep, Kars ve Hatay'daki kardeş okul kütüphaneleri için hazırladıkları kitapları kargoya veren öğrencilerin mutlulukları ise adeta gözlerinden okundu. Öğrencilerin kendileriyle emsal olan Anadolu'daki öğrenci arkadaşlarına yönelik anlamlı paylaşımdan duyduğu memnuniyeti ifade eden Okul Müdürü Mustafa Kurtuluş, “Bengi projesi çerçevesinde etkinliklerimiz devam ediyor. Balıkesir ilimiz Ayvalık ilçemiz olarak yurdumuzun her yerine okuma sevgisini ulaştırmaya çalışıyoruz” dedi.

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