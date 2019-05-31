Karesi ailesi iftarda buluştu

Karesi Belediyesi personeli, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'ın verdiği iftar yemeğinde bir araya geldi. Düzenlenen iftar yemeğine belediye personeli aileleriyle birlikte katıldı. Yaklaşık 2 bin kişinin bir araya geldiği iftar yemeği sonrası konuşma yapan Başkan Orkan, belediye personeli ve ailelerinin Ramazan Bayramlarını da kutladı.

Karesi Belediyesi'nin büyük bir aile olduğunu söyleyen Orkan, “Çalışmalar kapsamında sağımda iki kişi solumda iki kişi bu kadar insan nerede çalışıyor dediğimde görüyorum ki ne kadar yanıldığımı anladım. Esasında çok büyük bir aile olduğumuzu anladım. Allah nasip etti birimlerimizi tek tek gezmek istedim ve gezdim” dedi.

Orkan, “Birimlere teşekkür etti”

Konuşmasında tüm belediye birimlerine tek tek teşekkür eden Başkan Orkan, “Öncelikle beyaz masa ekibini beyaz meleklerimiz olarak düşünüyorum. Beyaz masa ekibinin yaptıkları, işleri, iş yükü oldukça yoğun, yorucu ve zor. Vatandaşlar tarafından olumsuz tepkilerle karşılaştıkları durumlarda bile yüzlerindeki tebessüm eksik olmuyor. Diğer taraftan iletişim merkezimizi ziyaret ettiğimde izlenimlerde bulundum. Öyle değişik ihbarlar geliyor ki. Fakat gelen ihbarlar ilgili birimlere yönlendirilip sistemli ve disiplinli bir şekilde çözüme kavuşturuluyor. Bu sistemin mimarı arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Fen işleri ile ilgili bir iletişim ağı oluşturduk. Ve oradan günlük yapılan işleri takip edebiliyorum. Ve talepler hemen yanıt buluyor. Bir bakıyoruz bir köyde asfalt yok hemen çalışma başlatılıyor. Çarşıda bir kaldırım tamiratı gerekiyor, sorun gideriliyor. Fen İşlerimizin yükü oldukça ağır. Park Bahçeler'e baktığımızda o kadar çok yeşil alanımız var ki. Ağaç ve yeşil alanların bakımı ve alan yeşillendirmelerinin yapılması bunlar zor ve ekip ile başarılacak işler. Kültür ve sosyal işler ile çalışmalarımızda çok önemli adımlar attık. Nokta atışı yaparak insanlarımıza ulaştık” diye konuştu.

Orkan, “Bizler büyük ve güçlü bir aileyiz”

Zabıta, temizlik işleri ve fen işleri gibi birimlerin 7/24 esasına göre mesai kavramı gözetmeksizin hizmet verdiğini ifade eden Başkan Orkan sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir diğer önemli birimimiz ise Temizlik İşleri. Hakikaten Temizlik İşleri birimimiz 7/24 çalışıyor. Onları gece saat 03.00'da da görüyorum, sabah saat 05.00'da da. Özverili çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. En ağır birimlerimiz arasında Zabıta'da yer alıyor. Zabıtalarımızın işi hakikaten çok zor. Bizler onların her zaman yanındayız. Maliye çalışanlarımız ise bütçemizi dengelemek için azimle çalışıyor. Bizler büyük ve güçlü bir aileyiz. Çünkü biz Karesiyiz. Hepinizin alnından tek tek öpüyorum. Bizim düsturumuz en iyi ve en doğrusunu yapmak. Ve bunun için çok güzel çalıştığınızı görüyorum. Düzenlemiş olduğumuz iftara katılım gösterdiğiniz için teşekkür ediyor, hepinizi Allah'a emanet ediyorum.”

Konuşma sonrası Başkan Orkan masaları tek tek gezerek personel ve aileleri ile sohbet ederek bayramlaştı.