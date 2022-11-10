Karesi Atatürk Evi'ne 1 yılda 70 binin üzerinde ziyaretçi

Karesi Belediyesi'nce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin benzeri olarak inşa ettirilen Karesi Atatürk Evi'ni, bir yılda ziyaret eden kişi sayısı 70 bini geçti. Ayrıca 10 Kasım nedeniyle ziyaret edenlere ise Atatürk'ün kaleme aldığı Nutuk hediye edildi.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'ın vizyon projelerinden olan Karesi Atatürk Evi ziyaretçi akınına uğruyor. 2021 yılı 10 Kasım'ında hizmete açılan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin benzeri olan Karesi Atatürk Evi'ni bir yılda 73 bin kişi ziyaret etti. Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin yıldönümü olan 10 Kasım nedeniyle Karesi Atatürk Evi'nde anaokulu öğrencilerinin katılımıyla anma töreni düzenlenirken, günboyunca ziyaret edenlere ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kaleme aldığı Nutuk adlı eseri hediye edildi.

Yaşayan canlı bir mekan

Atatürk Evi'nin Karesi'ye kazandırmasının pek çok açıdan önemli olduğunu belirten Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, evin geçmiş kuşaklar ile gelecek kuşaklar arasında bir bağ oluşturması açısından önemine değindi. Karesi Atatürk Evi'ne toplumun tüm kesimlerinin ilgi gösterdiğini ifade eden Başkan Orkan, “Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluş koşullarına ve Atatürk ün mücadelesine duyulan ilgi bizi mutlu etti. Karesi Atatürk Evi'ni kurulduğu günden buyana, yani 1 yılda ziyaret eden kişi sayısı 70 bini geçti. İnanıyoruz ki Karesi Atatürk Evi yaşayan, canlı bir mekan olacaktır. Dilerim Karesi Atatürk Evi sayesinde Balıkesirimize ve Karesimize değer katmayı başarmış olduk ve vatandaşlarımızın teveccühüne nail olmuş oluruz” dedi.

Karesi Atatürk Evi'nde neler var?

Karesi Atatürk Evi'nin bahçesinin öğrencilerin etkinlik ve törenleri için uygun planlanması ile birlikte, içerisinde: Atatürk ve Milli Mücadele ve Devrimleri, Atatürk ün Doğa Sevgisi, Atatürk ve Çocuk, Atatürk ün Balıkesir Ziyaretleri, Şehitler Anı Alanı, Zübeyde Hanım Anı Alanı, Son Kurşun Koleksiyonu Sergisi, Balıkesir ve Kuva-yi Milliye Odası, Gösterim Odası, Kütüphane ve Özçekim Odası gibi bölümler bulunuyor.