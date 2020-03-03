İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karesi Belediye Meclisi şehitleri andı

Karesi Belediye Meclisinin toplantısında İdlib’de şehit düşen Mehmetçikler anıldı.

Karesi Belediye Meclisinin toplantısında İdlib'de şehit düşen Mehmetçikler anıldı.


Karesi Belediyesinin mart ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Dinçer Orkan başkanlığında yapıldı. Yoklamanın ardından İdlib'de şehit düşen Mehmetçiklerin isimleri tek tek okunurken, meclis üyeleri tarafından “Burada” karşılığı verildi. Suriye'de şehit olan askerler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okundu. Türk bayraklarıyla donatılan meclis toplantısında Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, "Suriye'de şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli aileleri ve vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum" dedi.


Toplantıda ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisin'de 4 parti tarafından yapılan ortak açıklama okundu. Şehitlerin anılmasının ardından meclis gündemi görüşüldü. Komisyonlardan gelen maddelerin görüşüldüğü ve meclise sunulan maddelerin komisyonlara havale edildiği toplantı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Balıkesir İl Müdürü Bayram Şahin'in meclis üyelerine yaptığı sunum ardından sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.