Karesi Belediyesi 5. Ulusal fotoğraf yarışması başladı

Karesi Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen fotoğraf yarışması bu yıl “Pandemi Döneminde Karesi'de Yaşam” başlığıyla gerçekleştirilecek.

2014 yılında kurulan ve adını, ülkemiz tarihinde önemli roller oynamış olan Karesi Beyliği'nden alan Karesi İlçesi'nin fotoğraf yoluyla tanıtımına katkı sağlamak ve böylece onun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına yeni bir ivme kazandırmak amacıyla düzenlenen fotoğraf yarışması; “Pandemi Döneminde Karesi'de Yaşam” konu başlığıyla düzenlenecek.

Son başvuru süresi 30 Eylül 2021 olan yarışmaya katılmak isteyen yarışmacıların Karesi sınırlarında, çekecekleri her kare, Seçici Kurul tarafından titizlikle değerlendirilecek. Amatör ve profesyonelleri bir araya getirecek yarışma sonucunda dereceye giren eserlerin birincisi 7 bin 500 TL, ikincisi 5 bin 500 TL, üçüncüsü ise 3 bin 500 TL'lik para ödülü ile Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) madalyası ve plaket sahibi olacak. Yarışmada ayrıda Karesi Belediyesi Özel Ödülü ile 3 adet Mansiyon ödülüne layık görülen fotoğraflara 2'şer bin lira para ödülü verilecek. Sergileyeme ve satın almaya değer fotoğraflar için ise 500'er TL ödenecek.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu onaylı yarışmaya katılmak isteyenler www.karesi.bel.tr adresini ziyaret ederek detaylara ulaşabilir. Yarışmaya katılmak isteyenler son başvuru tarihi olan 30 Eylül 2021'e kadar Karesi Belediyesi Beyaz Masa'dan akreditasyon yaptıracaklar. Ayrıca yarışma fotoğrafları Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) sitesinden yüklenebilecektir.