Karesi Belediyesi araç parkını güçlendirdi

Korona virüs nedeniyle 17 Mart'tan itibaren ilaçlama ve temizlik faaliyetlerine hız veren Karesi Belediyesi, altyapı ve sosyal alanlarda da vatandaşların ihtiyaçlarına cevap vermeyi ihmal etmiyor.

Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Fen İşleri Müdürlüğü için asfalt tamir ve bakım aracı ile iki adet cenaze nakil aracının hizmete başladığını söyleyerek, "Belediyemizin bütçesi ile aldığımız üç aracımız hizmete başladı. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında bir cenaze nakil aracı kazandırmıştık. Bugün itibariyle iki aracımız daha hizmete girdi. Hemşehrilerimizin en acılı günlerinde cenaze nakil işlemlerini dert etmemelerini istiyoruz" dedi.

Başkan Orkan ayrıca ilçe genelindeki yolların bakım ve onarımı için alınan asfalt tamir ve bakım aracı ile araç parkurlarının genişlediğini kaydederek "Belediyemiz güçlenerek büyüyor dedi.