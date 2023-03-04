Karesi Belediyesi doğal afet ve yardım komisyonu kurdu

Balıkesir Karesi Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı'nda gurubu bulunan tüm partilerin ortak imza ve katılımı ile Doğal Afetler ve Yardım Komisyonu kurulurken, depremden etkilenen 11 ilin belirlenecek il ve ilçeleri ile kardeş şehir olunması kararlaştırıldı.

Karesi Belediye Meclisi, Mart ayı meclis toplantısı Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'ın başkanlığında yapıldı. Toplantıda gündemdeki maddeler görüşüldü. Bazı maddeler oylamaya sunulup kabul edilirken, bazı maddeler ise ilgili komisyona havale edildi. Meclis salonunda düzenlenen toplantıda bulunan tüm partilerin ortak imza ve katılımı ile deprem afeti yaşayan 11 ilin belirlenecek il ve ilçeleri ile Kardeş Şehir olunmasına karar verildi. Toplantıda ayrıca doğal afetlere hazır olunması için Doğal Afetler ve Yardım Komisyonu kurulmasına karar verildi.

Başkan Orkan, Karesi Belediyesi'nin depremin ilk günlerinden itibaren bölgeye gerek ekipleri gerekse malzeme yardımlarıyla destekte bulunduğunu ve yardımların sürdüğünü söyledi.

Mecliste oybirliği ile kabul edildi

Konuyla ilgili olarak yapılan bilgilendirmede, “06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli son yüzyılın en büyük iki depremi yaşanmış ve yaklaşık 11 ilimiz bu depremden etkilenmiş, binalar yıkılmış, çok sayıda can kayıpları ve yaralılar olmuştur. Böyle büyük bir afetin meydana getirdiği tahribatın giderilmesi için devletimiz, yerel yönetimlerimiz ve milletimiz birlik beraberlik içinde deprem bölgesine arama kurtarma ve acil ihtiyaçların karşılanması ve yaraların sarılması konusunda üst düzeyde işbirliği ve yardımlaşma duygusu içinde çalışmaya başlamıştır. 5393 sayılı Belediye Kanununun 53. Maddesinin son fıkrasındaki ‘Belediye, belediye sınırları dışında yangın ve doğal afetler meydana gelmesi durumunda, bu bölgelere gerekli yardım ve destek sağlayabilir' hükmü bulunmaktadır. Bu çalışma ile; Belediyemiz ve Malatya Büyükşehir Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması hususunun görüşülerek, karara bağlamak üzere Belediye Meclisine havalesinin olurlarınıza arz ederim” denildi.

Maddeye daha sonra meclis üyelerinin de talebi ile depremden etkilenen 11 ilin tümünün eklenmesi kararlaştırılarak, oybirliği ile kabul edildi.