Karesi Belediyesi ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor

Karesi Belediyesi vatandaşlara gönül elini uzatıyor.

Karesi Belediyesi, 'insan odaklı, sosyal belediyecilik' çalışmalarıyla örnek olmaya devam ediyor. "Karesi de kimse kendini yalnız hissetmeyecek" sloganıyla çalışmalarına yön veren Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'ın talimatıyla Karesi Belediyesi ihtiyaç sahibi, bakıma muhtaç, kimsesiz, yaşlı ve engelli vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Karesi Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile gıdadan giyime, ayakkabıdan ilaca, erzaktan sıcak yemeğe, kırtasiye malzemesinden hasta yatağına kadar birçok farklı alanda yardımlarını sürdürüyor.

960 aileye 340 ton kömür yardımı yapıldı

Karesi Belediyesi büyük bir özenle araştırılarak belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal market kartı yardımında bulundu. 2022 yılı Ocak ayından Ekim ayına kadar bin 354 ihtiyaç sahibi vatandaşa toplamda 35 bin adet sosyal market kartı yardımı yapıldı. 960 ihtiyaç sahibine ise bu süreçte 340 ton kömür, , 60 aileye odun, bin 21 aileye gıda kolisi, 51 haneye ise düzenli olarak sıcak yemek yardımında bulunuldu.

Bunların yanında Karesi Belediyesi, 6 evin tadilatını gerçekleştirirken, 27 kişiye medikal malzeme yardımında bulundu. Dini bayramlarda ise 20 vatandaşa Bayram Güzelliği projesi ile kuaför hizmeti alırken, 918 kişiye ise bayramlık alındı. Ayrıca okullarda ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımında bulunuldu.

Yardımlar hız kesmiyor

Karesi Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin her konudaki istek ve taleplerini karşılamayı sürdürüyor. Bu çalışmada 35 haneye 114 eşya yarımı yapılırken, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımlarını sağlayamayan 121 aileye temel gıda desteğinde bulunuldu. Öte yandan 1081 haneye ise taziye ziyaretinde bulunuldu. Bunların yanında 5 bin 670 kişi ise vatandaşlarımız tarafından bağışlanan ve Sosyal Market aracılığı ile temizlenerek ütülenmiş olan ikinci el kıyafet desteğinden faydalandı.