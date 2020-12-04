Karesi Belediyesi koronavirüs vakası görülen apartmanların ortak alanlarını ilaçlıyor

Karesi Belediyesi dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında temizlik ve dezenfekte çalışmalarına hız kazandırdı. İlçedeki pazar yerlerinde kontrol önlemleri ve dezenfekteli sokak yıkamalarının yanı sıra Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, çocuk parkları, bankalara ait atmler, kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar ve ortak kullanım alanlarını steril hale gelmesi adına dezenfektasyon çalışmaları hassasiyetle sürdürülüyor. Korona virüsünün ilçede yayılma riskini en aza indirmek amacıyla vaka tespit edilen apartmanlarda dezenfekte çalışmaları başlatan ekipler, virüse karşı apartmanlardaki asansörden kapı girişlerine merdiven boşluklarından bina otoparklarına kadar tüm ortak alanları ilaçlıyor. Vatandaşların muhtarlıklara yaptıkları başvurular aracılığıyla çalışmalarını sürdüren Karesi Belediyesi ekipleri çalışmalarını 7/24 sürdürüyor.

Başkan Orkan, “Halkımızın sağlığı her şeyden önemli”

Bireysel olarak tedbirlere uymasının hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan “Muhtarlar ve vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda planlamaya alınan apartmanlarda ekiplerimiz dezenfekte çalışmasına aralıksız devam ediyor. Halkımızın sağlığı için korona virüsün yayılımını azaltacak çalışmaları sürdürmekteyiz. Ekiplerimiz ilçemizin her köşesinde farklı bir çalışma yürütüyor. Şu ana kadar ekiplerimiz ilçemizde Covid 19 vakasının göründüğü birçok apartmanda korona virüsü kontrol altına almak amacıyla dezenfeksiyon çalışmalarını tamamladı. Bunun yanında kamu kurum ve kuruluşlarımızda da dezenfekte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Pandemi sürecinde Vefa grubu koordinasyonunda karantinadaki vatandaşlarımıza desteklerde de bulunuyoruz” diye konuştu.