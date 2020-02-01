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Karesi Belediyesi, Kütüphaneler Genel Müdürünü ağırladı

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, Karesi ile ilgili bir takım istişarelerde bulunmak üzere Karesi Belediyesini ziyaret etti.


Genel Müdür Hamdi Turşucu'ya Belediye Başkan Yardımcıları M. Baki Yarımdağ, Uğur Türkmen, Şaban Akkol, Gökhan Tığ ve Kültür müdürü Oya Doğru eşlik etti.


Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu'nun ziyaretinde konuşan Başkan Yardımcısı M. Baki Yarımdağ “Karesi Belediyesi olarak, ilçemizi şehrimizin parlayan yıldızı yapmak ve halka hizmeti her daim Hakka hizmet gören dava anlayışımızı ilçemizin, şehrimizin en ücra köşesine kadar aktarabilmek gayesi ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi Giremediğimiz Gönül bizim değildir diyerek var gücümüzle Canla Başla gönüllerin fatihi olmak için çalışıyoruz. Bizler Şehir halkına hakim olma değil, hadim olma idrakiyle görevimizi yerine getiriyoruz. Planlamasını yaptığımız Millet Kıraathanesi, Mobil Kütüphane ve Kültür projelerimiz için bugün Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu Beyefendiyi Karesi Belediyesinde ağırladık, istişarelerde bulunduk. Şehrimize değer katacak, milletimizin gönlünde yer bulacak projelerimizi anlattık. Projelerimiz ile ilgili takdiri ve gereken desteğin sözünü aldık. Biz de hız kesmeden Karesi Belediyesi olarak, Başkanımız Dinçer Orkan'ın talimatıyla, güçlü ve enerjik olan ekibimiz ve Belediyemizin tüm birimleri ile hizmetlerimizi yapmaya devam edeceğiz” dedi.

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