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Karesi Belediyesi okulları dezenfekte etti

Karesi Belediyesi, 21 Eylül günü eğitim öğretime başlayacak olan ilkokullarda pandemiye karşı dezenfekte çalışmalarını tamamladı.


21 Eylül Pazartesi günü eğitim öğretime başlayacak olan ilkokullarda Karesi Belediyesi dezenfekte çalışmalarını tamamladı. Korona virüs salgını döneminde başlayacak olan eğitim öğretim dönemi öncesinde Karesi Belediyesi ekipleri eğitimin yapılacağı okulları dolaşarak öğrencilerin daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda okullarına girmeleri için sınıfları, ortak kullanım alanlarını, koridorlar ve lavaboları tek tek dezenfekte etti.


23 Nisan Deniz Göçkün, Albay Tayyar, Alihikmetpaşa, Ali Şuuri, Atatürk, Ercan Kıvrak, Fatih, Ece Amca, Zafer, Sakarya, Sevinç Kurşun, Şehit Teğmen Cengiz Evrenos, Çiğdem Batubey, Naciye Kabakçı, Üçpınar Şehit Ali İlkokullarında yapılan dezenfekte çalışması ile Karesi 'de okullar hijyenik eğitime hazır hale getirildi.


Başkan Orkan: “Tüm öğrencilerimize başarılar dilerim”


Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, korona virüs sürecinde öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini endişe etmeden ve sağlıklı koşullarda yürütmeleri için çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, “Karesi 'de ki okullarımız yeni eğitim öğretim dönemi için özel olarak dezenfekte edildi. Öğrencilerimiz iç rahatlığıyla gerekli kişisel önlemlerini alarak, okullarındaki derslere katılabilirler. Eğitim öğretime bağlayacak tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

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