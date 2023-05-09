Karesi Belediyesi yatırımlarla ilçeye değer katıyor

Biz lafla, sözle değil, icraatlarımızla bunu belgelemiş oluyoruz” dedi.

Karesi Belediyesi farklı alanlardaki yatırımlarıyla ilçeye değer katmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Dinçer Orkan, göreve geldiği günden bu yana söz verdiği projeleri hayata geçirmeye devam ederken, ilçenin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatı da zenginleşiyor. Kültür ve Sanat Evi, Güneş Enerjisi Santrali (GES), Millet Bahçesi, Turplu Halı Saha ve Çok Amaçlı Salon, Kamçılı, Tatlıpınar, Yeniköy ve Kabakdere halı sahaları açılışları ardından Temizlik İşleri Ek Hizmet Binası ve 1. Sınıf Katı Atık Getirme Merkezi ile Atatürk Anı Evi açılışını gerçekleştirdi. Geleneksel Gürcü mimarisi örnek alınarak inşa edilen Armutalan Kültür Merkezi ise hizmet vermeye başladı.

GES çevreci ve gelir getirici yatırım

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, göreve geldiklerinde giderleri azaltıcı, gelirleri arttırıcı hangi çalışmaları yapabiliriz diye düşündüklerini ve bununla ilgili çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Davutlar Mahallemizde 1.2 megavat ölçeğinde GES santrali kurduk. Oradan gelen gelir belediye kasasına güzel bir gelir olarak yansıyor. 1.2 megavatı 5 megavata çıkarmayı planlıyoruz. Bu yatırım ile hem sıfır atık ve çevreci yatırım ve girişimlere destek ve örnek olduk. İlk geldiğimizde Temizlik İşlerindeki araçlarla ilgili bir kiralama ödeniyordu. 16 kamyon satın aldık, 2 kamyonu da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan hibe olarak aldık. 3 ayda belediyenin kasasına net 697 bin lira para kaldı. Bu hakikaten belediyenin giderini azalttığı gibi gelir hanesine geri dönüş oldu” dedi.

Karesi millet bahçesi ile nefes alıyor

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, şehre millet bahçesi kazandırma çalışmalarını da tamamladı. Paşaalanı, Toygar ve Maltepe mahalleleri sınırları içerisinde yer alan alanda millet bahçesi hizmete girdi. Yaklaşık 38 bin metrekare park alanı fonksiyonlu alanda yapılan millet bahçesinin içerisinde bir adet kafeterya, çocuk oyun alanları, macera parkuru, skatepark, fitness aletleri, açık spor alanı, koşu ve yürüyüş parkuru ile gençlerimizin vakit geçirebileceği, ders çalışabileceği, Belediye koordinasyonunda düzenlenecek kurslara katılabileceği bir kompleks de bulunuyor. Ayrıca millet bahçesi içerisinde yer alan millet kıraathanesi ise gençlerin ders çalışıp, bilgi paylaşımında bulunabileceği bir alan oldu.

Balıkesir'de bir ilk: Dijital ve yaşayan müze

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'ın vizyon projelerinden olan Karesi Atatürk Evi ziyaretçi akınına uğruyor. Karesi Belediyesi'nce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin benzeri olarak inşa edilen Karesi Atatürk Evi, hem yaşayan hem de dijital bir müze gibi hizmet veriyor. Balıkesir'de dijital anlamda bir ilk olan müzede Balıkesir'in Kuva-yi Milliye Hareketindeki yeri ve önemi anlatılıyor. Yakın tarihimizin Balıkesir ve Karesi bölgesindeki önemli gelişmeleri ele alınıyor.

Karesi Atatürk Evi'nin bahçesinin öğrencilerin etkinlik ve törenleri için uygun planlanması ile birlikte, içerisinde Atatürk ve Milli Mücadele ve Devrimleri, Atatürk'ün Doğa Sevgisi, Atatürk ve Çocuk, Atatürk'ün Balıkesir Ziyaretleri, Şehitler Anı Alanı, Zübeyde Hanım Anı Alanı, Son Kurşun Koleksiyonu Sergisi, Balıkesir ve Kuva-yi Milliye Odası, Gösterim Odası, Kütüphane ve Özçekim Odası gibi bölümler bulunuyor. Atatürk Evi'nde kurulan dijital gösterim alanlarıyla, ziyaretçiler hem Kuva-yi Milliye ruhunu içlerinde hissediyor, hem de tarihe tanıklık ediyor.