Karesi Belediyesi'nden kırsal mahallelere sosyal tesis

Başkan Orkan, Üçpınar-Büyükpınar mahallelerini bağlayan yolun bitmesi ardından kent merkezindeki ara sokaklarda çalışmalara başlayacaklarını müjdeledi.

Karesi Belediyesi ilçe genelinde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Yapılan çalışmaları sık sık yerinde denetleyen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Köteyli ve Kavaklı Mahallelerinde yapımı devam eden sosyal tesisleri inceledi. Toplamda 4 mahallede aynı anda devam eden sosyal tesislerin bahar aylarında bitirileceğini ifade eden Başkan Orkan, “Köteyli Mahallelerimizdeki sosyal tesislerimiz tamamlanmak üzere. Artık bitim aşamasına geldi. Bunun yanında Kavaklı Mahallemizde yaptığımız bir sosyal tesis var. Orayı da ziyaret ettik. Sosyal tesisimizde sadece bahçe düzenlemeleri ve yapıları kaldı bitirilecek. Bunları da yaptıktan sonra tesislerimizi halkımızın hizmetine sunacağız. Bunların yanında Aktarma Mahallemizde de yapımı devam eden bir tesisimiz var. Çaypınar Mahallemizde de sosyal tesisimiz var. Onlarda bitme aşamasında. Ne mutlu biz bunları artık tamamlıyoruz” dedi.

Orkan: “Merkezde ara sokaklarda yol çalışmaları başlayacak”

Kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşları önemsediklerini ve belediye çalışmalarını özellikle buralara yönlendirdiklerini aktaran Başkan Orkan, “Kırsal mahallelerimizdeki vatandaşlarımızı önemsiyoruz. Onlar bizim için çok değerli. Hatta en büyük problemleri Üçpınar Mahallemizden Büyükpınar'a olan yol problemi de bitiyor. Çalışmaları inceledik. Üçpınar- Büyükpınar arasındaki ana arteri de bitirdiğimiz zaman, Karesi'de kırsal mahallelerimizde yolla ilgili bir problemimiz kalmayacak. Merkezdeki ara sokakların yol çalışmalarına başlayacağız. Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.