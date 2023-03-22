Karesi Belediyesi'nden ramazanda 25 bin öğün iftar yemeği

Belediye Başkanı Dinçer Orkan günde 794, ay boyunca ise toplam 25 bin iftar öğününün dağıtılacağını söyledi.

Karesi Belediyesi, ramazan ayında ihtiyaç sahiplerini yine yalnız bırakmıyor. Belediye Başkanı Dinçer Orkan'ın talimatıyla, ramazan ayının güzelliklerini paylaşmak ve birlik ve beraberliği arttırmak adına yaşlı, engelli, kimsesi olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara iftarda sıcak yemek yardımı gerçekleştirilecek. Karesi'de ramazan ayı boyunca günde 794, ay sonuna kadar ise 25 bin öğün hijyenik ortamda üretilen 4 çeşit yemek ve iftariyelikleri özel paketlerde, 7 araç ve 14 personel tarafından sıcak sıcak ulaştırılacak. Sosyal Belediyecilik anlayışını yıl boyunca sürdüren Karesi Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürmeye devam edecek.

Başkan Orkan'dan hayırlı ramazanlar mesajı

Karesi Belediyesi'nin yıl boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olduğunu belirten Belediye Başkanı Dinçer Orkan, tüm vatandaşlara hayırlı ramazanlar diledi. Başkan Orkan, “Vatandaşlarımızın öncelikle ramazan ayının sağlıklı ve bereketli geçmesini diliyorum. Her sene olduğu gibi bu sene de Karesi Belediyesi olarak İftar yemeği verme görevimize devam ediyoruz. Bu sene de İnşallah Allah nasip ederse 25 bin öğün yemek vereceğiz. 25 bin öğün dağıtımında ise 7 araç ile 14 personelimiz görev yapacak. İstiyoruz ki Karesi'de herhangi bir şekilde bilhassa ramazan ayında kimsenin sıkıntı ve problem yaşamadan en iyi şekilde, maneviyatı yaşamalarını umuyoruz. Allah bizleri bayrama da kavuşturmayı nasip etsin diliyorum” dedi.