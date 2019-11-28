Karesi Belediyesi'nin ‘Gülen Yüzü ve Sesi' Beyaz Masa

İletişim Merkezi, Ekim ayında 4 bin 641 çağrıya cevap verdi.

Karesi'de vatandaşlar bilgi alma, borç sorgulama, borç ödeme, şikayet başvurusu gibi birçok hizmete kolaylıkla ulaşabiliyor. Beyaz Masa ile İletişim Merkezi vatandaşlarla birebir iletişim kurarak yapacakları işlemlerde yardımcı olurken, sorunlarının çözümünde de yol göstericilik yapıyor. Vatandaşların, ihtiyaçlarına ve beklentilerine hızlı ve etkili bir şekilde cevap verebilmek amacıyla Karesi Belediyesinin giriş katında bulunan Beyaz Masa ve 444 99 10 numaralı telefondan 7/24 ulaşılabilen İletişim Merkezi çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürüyor.

Beyaz Masa personeli ayda yaklaşık 3 bin kişiye yüzyüze hizmet verirken, İletişim Merkezi ise ayda yaklaşık 5 bin çağrıya cevap veriyor. Beyaz Masa ekipleri 11-27 Kasım tarihleri arasında 2 bin 500 vatandaşımızı ağırlarken, İletişim Merkezi ise Ekim ayında 4 bin 641 çağrıya cevap verdi. Yapılan çağrılarda 2 bin 191 talep ve şikayet alınırken, 575 vatandaşa ise geri dönüş yapıldı.