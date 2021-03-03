Karesi Beyaz Masa, insan ve çözüm odaklı çalışıyor

Beyaz Masa personeli pandemi tedbirleri çerçevesinde vatandaşlarla yüz yüze iletişim kurarken, belediyenin ‘Gülen Yüzü' oluyor.

Karesi Belediyesinde Beyaz Masa personeli, vatandaşlarla birebir iletişim kurarak yapacakları işlemlerde ve sorunlarının çözümünde yardımcı oluyor. Beyaz Masalarda vatandaşlar bilgi alma, borç sorgulama, borç ödeme, şikayet başvurusu gibi birçok hizmete kolaylıkla ulaşabiliyor. Vatandaşları ‘Güler Yüzle' karşılayan Beyaz Masa personeli pandemi önlemleri çerçevesinde vatandaşlarla birebir iletişim kurarak yapacakları işlemlerde yardımcı olurken, sorunlarının çözümünde de yol göstericilik yapıyor. Beyaz Masalarda 2020 yılı içinde 15 bin 189 vatandaşın istek, talep ve şikayetleri kayıt altına alınarak çözüm için yardımcı olundu.

Çözümün adresi oldu

Karesi Belediyesi'nin kurulduğu günden bu yana çözümün merkezi olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Dinçer Orkan, özellikle pandemi ürecinde vatandaşlarla yüzyüze temas kuran ve çözüm yolları üreten Beyaz Masa personelinin özverili çalışmalarına vurgu yaptı. Beyaz Masa personelinin Karesi Belediyesi'nin ‘Gülen Yüzü' olduğunu söyleyen Başkan Orkan, “Beyaz Masa birimleri, üst düzey performans ve çalışma azmi göstererek kapasitesinin üstünde hizmet sunmayı başardı. Karesi Belediyesi'ne girdiklerinde güler yüzlü hizmet anlayışını benimseyen çalışanlar ile karşılaşan vatandaşlar, çözüme kavuşan sorunlarının mutluluğuyla Karesi Belediyesi'nden ayrılıyor. Tüm konularda vatandaşın ilk muhatap olduğu Beyaz Masa, talep ve şikâyetlerin ilgili birimlere iletilerek sorunların yerinde çözümü başta olmak üzere doğru ve etkili iletişim teknikleriyle vatandaşlar ile Karesi Belediyesi arasındaki bağın en büyük temsilciliğini yapıyor” dedi.