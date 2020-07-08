Karesi 'de çocuklar sanatla buluşacak

23 Nisan Şehit Deniz Göçkün İlkokulu bahçesinde düzenlenecek olan atölyelerde pandemi nedeniyle sınırlı sayıda çocuk Münir Özkul'dan Drama, Barış Manço Müzik, Füreya Koral Seramik ve Özdemir Yemenicioğlu Resim Atölyelerinde 4 gün süreyle eğitim alacak.

Karesi Belediyesi kültür sanat etkinliklerine bir yenisini daha ekliyor. 11-14 yaş arası çocukların eğitim alacağı Sokakta Sanat Atölyeleri Şenliği'ni 13-16 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek. 23 Nisan Şehit Deniz Göçkün İlkokulu bahçesinde düzenlenecek olan atölyelerde pandemi nedeniyle sınırlı sayıda çocuk Münir Özkul'dan Drama sanatı, Barış Manço Müzik, Füreya Koral Seramik ve Özdemir Yemenicioğlu Resim Atölyelerinde 4 gün süreyle eğitim alacak. Pandemi nedeniyle sağlık açısında her atölyede 10 çocuk sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde eğitim alacak.

Sınırlı sayıda öğrencinin alınacağı atölyelere kayıt için aileler Adnan Menderes Mahallesi Muhtarlığına başvurabilecekler. 4 değerli sanatçının isimlerinin verildiği 4 atölyenin oluşturulacağı etkinlik kapsamında oluşturulan sınıflarda 10 öğrenci 50'şer dakika süreyle eğitim alacak. Eğitimler sonunda katılımcılara sertifika verilirken, eğitimlerin verileceği okul bahçesi her eğitim sonrası temizlenerek dezenfekte edilecek.