Karesi 'de ihtiyaç fazlası eşyalar geri dönüşüme gitmiyor

Balıkesir'in ilk Atık Getirme Merkezi'ni faaliyete geçirerek, kâğıttan metale, camdan plastiğe kadar 14 grup atığın kabul edileceği merkez sıfır atık ile doğaya da nefes olan Karesi Belediyesi, geri dönüşüm için merkeze teslim edilen ve kullanılabilir durumdaki ev eşyalarını tadilattan geçirerek ihtiyaç sahipleriyle buluşturuyor. Karesi Belediyesi vatandaşlar arasında gönül köprüsü kuruyor.

Karesi Belediyesi çevre kirliliğini önleyerek geri dönüşümü mümkün olan atıkları yeniden ekonomiye kazandırmak için başlattığı çalışmalarında geçtiğimiz ay Atık Getirme Merkezini faaliyete geçirdi. Balıkesir'in ilk Atık Getirme Merkezi'nde, kâğıttan metale, camdan plastiğe kadar 14 grup atık kabul ediliyor. Vatandaşlar atıklarını isterlerse Üçpınar Mahallesi'ndeki merkeze kendileri teslim ediyor, isterlerse de 444 99 10 numaralı Karesi Belediyesi İletişim Merkezini arayarak atıklarının alınmasını isteyebiliyorlar.

Kullanılabilir atıklar tadilattan geçiriliyor

Karesi Atık Getirme Merkezi'nde kurulan atölye ile sokak hayvanları için atıklardan kulübeler üretiliyor. Bunun yanında atölyede kullanılmayan ve ihtiyaç fazlası beyaz eşya ve mobilyalar ise temizlenip, tadilattan geçirilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Kullanılabilir durumdaki eşyalar Karesi Belediyesi'nde görevli ustalar tarafından eksikleri giderilerek temizlendikten sonra ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere ekiplere teslim ediliyor.

İster getir ister ara aldır

Merkez'de çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü mümkün atıkları ekonomiye yeniden kazandırmak adına 3 bin 102 metrekarelik alana sahip tesiste kâğıttan metale, camdan plastiğe kadar 14 grup atık kabul edilecek. Yapılan Atık Getirme Merkezi sadece vatandaşlarımıza atıklarını getirebilecekleri bir tesisten çok daha fazlasını vaat ediyor. Vatandaşlar atıklarını isterlerse kendileri, isterlerse de Karesi Belediyesi İletişim Merkezini arayarak atıklarını bulundukları adresten aldırabilecekler. Tesiste ilerleyen süreçte çevre bilincini arttırmak amacıyla özellikle öğrencilere yönelik çeşitli sıfır atık etkinlikleri ve seminerler düzenlenecek.

Tesis doğaya neler kazandıracak

Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım süreci içinde değerlendirilmeden bertarafı hem maddesel hem de enerji olarak ciddi kaynak kayıpları yaşanmasına neden oluyor. Tek bir kot pantolonu üretmek için 2 bin 500 ile 10 bin litre su harcanıyor. Sadece bir tişört için 2 bin 700 litre su harcanıyor. Bu 13 bin 500 bardak su demek. 1 ton kağıdın geri kazanılması ile 17 ağacın kesilmesi önlenir, 177 kg daha az sera gazı salınımı gerçekleşir, 4100Kwh enerji tasarrufu sağlanır. 1 ton plastiğin geri kazanılması ile 5774 Kwh enerji tasarufu sağlanır, 41 kg daha az sera gazı salınımı gerçekleşir ve 16,3 varil petrolden tasarruf edilir.