Karesi halk sağlığı günlerine vatandaşların yoğun ilgi

Karesi Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü ve Yeşilay Derneği işbirliğinde 8-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla Halk Sağlığı Günleri etkinliği düzenlendi. Toplu Taşıma Merkezi yanında düzenlenen etkinlikte kurulan stantlarda çeşitli sağlık taramaları ve farkındalık etkinlikleri yapıldı. Etkinliklerde stantları gezen vatandaşlara Yaşama Yol Ver, Umuda Kapı Açıyorum, kemik ölçümü, göz muayenesi, ağız ve diş sağlığı, tansiyon, sağlıklı beslenme ve obezite, anne ve çocuk sağlığı, sağlıklı hayat merkezi, organ bağışı ve Yeşilay Derneği stantlarında bilgiler verilecek, taramalar gerçekleştirildi. 2 gün süren etkinliklerde ücretsiz olarak verilecek olan hizmetlerde hem vatandaşlar bilgilendirilecek, hem de sağlık sorunları konusunda yönlendirmelerde bulunuldu.

Kaymakam Arslanbaş ve Başkan Orkan'da gezdi

Halk Sağlığı Haftası tarama ve bilgilendirme etkinliğine Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve AK Parti Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu ve yönetimi kurulu üyeleri de gezdi. Kaymakam Arslanbaş, Başkan Orkan ve Başkan Hocaoğlu stanttaki uzman ve yetkililerden bilgi alırken, etkinliğe katılan vatandaşlarla sohbet ettiler.