Karesi Halk sağlığı günleri'ne yoğun ilgi

Etkinlikte binlerce Balıkesirli sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirildi.

Karesi Kent Konseyi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Karesi Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Karesi Halk Sağlığı Günleri etkinlikleri devam ediyor. “Kadınlarda Kanserden Korunma ve Erken Teşhisin Önemi" temalı eğitim ve kanser taraması ile başlayan program Prof. Dr. Necmettin Erbakan Meydanında iki gün süren Sağlık Taraması ve Farkındalık Etkinlikleri ile devam etti. Etkinliklerde vatandaşlara ücretsiz olarak şeker, tansiyon, vücut kitle endeksi, kemik ölçümleri ve obezite taraması gerçekleştirildi. Etkinliğe İl Sağlık Müdürlüğü, 25 uzman sağlık çalışanıyla destek verdi.

Yine kurulan stantlarda vatandaşlara sağlıklı beslenme ve obezite, kanserden korunma ve erken teşhis yöntemleri, anne-çocuk ve ergen sağlığı, bağımlılıkla mücadele, ağız ve diş sağlığı, spor ve sağlıklı yaşam, bulaşıcı olmayan hastalıklar, organ bağışı ve engelliler konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu. Ücretsiz sağlık taramaları ve bilgilendirmelerden yaklaşık 2 bin kişi faydalandı.

Başkan Orkan stantları gezdi. Bisiklet turu ve yürüyüş yapılacak

Karesi Halk Sağlığı Günleri, 15 Eylül Pazar günü saat 09.00'da Karesi Park'tan başlayarak Değirmenboğazı'nda sona erecek olan bisiklet turu, Değirmen Boğazı ve mesire alanı arasında yapılacak. Bisiklet turu ve saat 10.00'da başlayacak yürüyüş sonunda saat 11.00'da verilecek kahvaltı ile etkinlikler sona erecek.

2 Gün süren etkinliklere Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'da katıldı. Stantta görevli sağlık çalışanlarını ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Orkan, etkinliklere katılan vatandaşlarla da sohbet etti.

Başkan Orkan'a ziyaretinde Balıkesir İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Balıkesir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Fehmi Erdem, MHP Karesi İlçe Başkanı Ceyhun Demirkıran, oda başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar eşlik etti.