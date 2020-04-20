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Karesi İlçe Emniyet Müdürüne başarılı operasyon

Geçtiğimiz gün görevi esnasında aracında geçirdiği kalp krizi sonrası Balıkesir Devlet Hastanesi’ne ardından ise Atatürk Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Karesi İlçe Emniyet Müdürü Güven Türkmen anjiyo oldu.

Geçtiğimiz gün görevi esnasında aracında geçirdiği kalp krizi sonrası Balıkesir Devlet Hastanesi'ne ardından ise Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Karesi İlçe Emniyet Müdürü Güven Türkmen anjiyo oldu.


Bir gün yoğun bakımda kaldıktan sonra tedavisine devam edilen Güven Türkmen'e bugün Kardiyoloji Uzmanı Sadık Duran'nın gerçekleştirdiği başarılı operasyonla 6 tane stent takıldı. Şu an sağlık durumu iyi olan Karesi İlçe Emniyet Müdürü Güven Türkmen'in bir kaç gün daha yoğun bakımda kalacağı ve taburcu edileceği öğrenildi.


Balıkesir İl Emniyet Teşkilatı'nın çok sayıda üst rütbeli personeli ve Karesi İlçe Emniyet Müdürü Güven Türkmen'in dostları hastaneye giderek yetkililerden an be an bilgi aldı.

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