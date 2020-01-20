Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2019 faaliyet raporu açıklandı

dönem sonu faaliyet tanıtım afişi yayınladı. “Karesi'de Bir Dönem Böyle Geçti” başlığıyla hazırlanan dönem sonu afişinde önemli bilgilere yer verildi. Afişteki en önemli detaylardan biri BENGİ projesi kapsamında “Karesi'de Her Sınıf Bir Kütüphane” için okullara 1.dönemde kazandırılan 37.087 kitap sayısı oldu.

23 Erasmus projesi ve 41 eTwinning proje yazıldı

Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1.dönemde 23 Erasmus projesi ve 41 eTwinning projesi üretildiği belirtilerek, "1.dönem sonu faaliyet tanıtım afişinde yer alan diğer bilgiler ise şöyle sıralandı: Avrupa Birliği Erasmus+ projeleri kapsamında Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde devam eden 16 projeye ilave olarak toplam 23 Erasmus+ projesi daha yazıldı. Avrupa Birliği eTwinning projeleri kapsamında Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde devam eden 18 projeye ilave olarak toplam 41 eTwinning projesi daha yazıldığı" açıklandı.

102 Eğitim faaliyetine 2 bin 514 kişi katıldı

Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün faaliyet raporunun son bölümünde 102 eğitim faaliyetine 2 bin 514 kişi katıldığı belirtilerek, "Bu yıl ilk kez T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Hibe programı kapsamında yazılan projelere başvuru yapıldı ve üç ayrı proje ile hibe almaya hak kazanıldı. Gençlik projeleri uygulamaları için toplam 54 bin 500 TL hibe alındı. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından açılan “Bilim Şenlikleri Destekleme Programı”na Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak uygulanabilir toplam 5 proje ile başvuru yapıldı. Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde öğretmenlere yönelik düzenlenen Erasmus+, Proje Yazma, Moodle ve Araştırmacı Öğretmen Hizmetiçi Eğitim Faliyetlerine toplam 328 öğretmen katıldı. Özellikle Balkan ülkeleri ve sınır komşularımızdaki soydaşlarımızın yaşadığı ülkelerde eğitim veren 4 okulla ”Kardeş Okul” protokolü imzalandı. Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Karesi Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen 102 eğitim faliyetin toplam 2 bin 514 kişi katıldı. Yerel kurumlarımız olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Karesi Belediyesi ve STK'lar ile toplam 24 protokol imzalandı. Bu yıl MEB tarafından 18-22 Kasım tarihleri arasında ilk kez uygulanan birinci ara tatil etkinliklerinde Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde toplam 17 faaliyet düzenlendi. Yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve Okul-Aile Birliği üyelerimize yönelik düzenlenen Medya Okuryazarlığı Eğitim Faaliyetine ise toplam 450 kişi katıldığı" açıklamasına yer verildi.