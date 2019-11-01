Karesi İlçe Milli Eğitim “Proje Ofisi” haline gelecek

Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okullarda; "eTwinning ve Erasmus" projeleri için öğretmenlerin ihtiyaç duydukları bilgilerin sunulması adına çalışmalara başlandı.

Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı her okuldan bir öğretmenin iştirak edeceği faaliyetlere ocak ayında başlanacak. Projenin kuruculuğunu Yeniköy Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Sevinç Aytaş ve Karesi Ortaokulu Fen Bilgisi Öğretmeni Gonca Çilli üstlendi. 08-09 Ekim 2019 günlerinde düzenlenen “Karesi Erasmus+ Buluşma Günleri “ etkinliği çerçevesinde Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere yönelik oluşturulan ‘Öğretmen Atölyesi' eğitimi ile her çarşamba istekli katılımcılara, proje kurucuları tarafından online canlı bağlantılarla bilgi verilecek. İlk kez Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yapılan canlı yayın bilgilendirme bağlantılarına okullarda görev yapan öğretmenler dahil oldu. Bunun yanı sıra Erasmus+ ve e-twinning projeleri ile ilgili Whatsapp ve Facebook paylaşım grupları kuruldu.

Atölyeler sonucunda 23 yeni AB projesi hazırlandı

“Karesi Erasmus+ Buluşma Günleri“ sayesinde öğretmenler ve okullarda proje konusunda farkındalık oluşturuldu. Kurulan Öğretmen Atölyesinde Erasmus+ ve E-twinning projeleri hakkında proje hazırlayan ama kabul görmeyen projelere ulaşılıp onaydan geçmeyen projeler revize edildi. Bütün bu çalışmalar sonucunda “Karesi Erasmus Buluşma Günleri”nde sergilenen 16 projeye ek olarak 23yeni proje de başvuruya hazır hale getirildi.

15 Kasım 2019 tarihinden sonra Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere yönelik yüzyüze hizmetiçi eğitimler planlandı. Proje koordinatörleri Gonca Çilli ve Sevinç Aytaş tarafından verilmesi planlanan eğitimler özellikle Erasmus+ ve e-twinning konusunda öğretmenlere yeni farkındalıklar oluşturmayı ve yeni projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.