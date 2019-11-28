Karesi ilçe Milli Eğitim'de etkinlikler doludizgin

Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından farklı bir ara dönem planlanması isteği doğrultusunda Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikler büyük beğeni topladı.

Ara tatil etkinlikleri göz doldurdu

Sömestr tatilinin ilk etkinliği Balıkesir Lisesi Konferans Salonunda İlkokul Öğretmenleri, Özel Eğitim ve Okul Öncesi Öğretmenlerine Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri tarafından 'Konser Dinletisi' gerçekleştirildi. 20 Kasım Çarşamba günü ise Eğitim Müzesi ve Resim Sergisi Gezisi düzenlendi. Özellikle Karesi'nin eğitim tarihini yansıtan müzenin ziyareti öğretmenlerin geçmişe yolculuk yapmasını sağlandı.

Mangala turnuvası, konser, sergi ve geziler

İlk kez öğretmenler arasında “Mangala Turnuvası” düzenlendi. Ali Hikmet Paşa İlkokulu'nda düzenlenen turnuvaya öğretmenlerin ilgisi oldukça fazlaydı. Karesi Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da 21 Kasım'da Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda Şehit Öğretmenler anısına gerçekleştirilen ve duygusal anların yaşanmasını sağlayan “ Bayrağın Gölgesinde Al Bayrak Oldun Öğretmenim” isimli sergi vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Karesi Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından dönem arasında seminer etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda; şehit olan öğretmenlerimizin fotoğraflarının ve hayat hikayelerinin yer aldığı büyük panolar, çeşitli okulların öğrencilerinden oluşan şiir dinleti grubu, Balıkesir'in 150 yıllık eğitim tarihi fotoğraflarının yer aldığı sergi ve keman dinletisi katılımcılardan tam not aldı. Ayrıca seminer programı dahilinde okulların çeşitli il ve ilçelere gezi programının düzenlenmesi öğretmenleri dinlendirdi.