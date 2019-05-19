Karesi Kent Konseyi'nde yeni dönem

Karesi Kent Konseyi'nin 7. Seçimli Genel Kurul toplantısı yapıldı. Konsey yürütme kurulu ve yeni başkanının belirlendiği genel kurulda konuşan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Türk devlet ve toplumlarında istişarenin önemli olduğuna dikkat çekti.

Karesi Kent Konseyi'nin 7. Seçimli Genel Kurul toplantısı Karesi AVM Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlanan toplantıda genel divan kurulu oluşturuldu. Kent Konseyi Tanıtım filminin gösterildiği genel kurulda Kadın, Engelli, Gençlik ve Çocuk Meclislerinin proje ve faaliyet sunumları yapıldı. Sunumların ardından Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir ve Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan birer konuşma yaptı.

Orkan: “Ortak akıl işlerlik kazanıyor”

Konuşmasına Kent Konseyi genel kurul üyelerini selamlayarak başlayan Başkan Orkan, istişarenin önemine değindi. İslam inancında istişarenin önemli bir yer tuttuğuna vurgu yapan Başkan Orkan, “Binlerce yıl öncesinde Türk devletlerimizde Toy, Kurultay yani danışma meclislerinin varlığını görüyoruz. Hepimiz her konuda uzman olamayız. Ancak her birimiz bir konuda uzmanlaşmış olabiliriz. Kent Konseylerimiz sayesinde şehrimizin bu birikiminin değerlendirildiğini ve ortak aklın işlerlik kazandığına inanıyorum. Günümüz yerel yönetim boyutunda ise Yerel Gündem 21'e değinmek isterim. 1992 yılında ‘Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı'nın, bilenlerin sessiz devrim olarak nitelendirdiği temel çıktısı Yerel Gündem 21 ile yeni bir dönem başlamıştır. Kentlerin yerleşik yerel yönetimlerle sivil toplumu kent gündemini belirlemek amacı etrafında birleştirerek hem katılımcı demokrasinin, hem de çevre ve yaşam kalitesinin geliştirilmesi amaçlanmıştır” dedi.

Başkan Orkan,“Karesi'den hepimiz sorumluyuz”

Karesi Kent Konseyi'nin kentteki tüm paydaşları bir araya getiren, kentine sahip çıkma ve ortak akıl ilkeleri bütünlüğünde kenti geleceğe taşıyan bir yapıda olduğuna dikkat çeken Başkan Orkan konuşmasını şöyle sürdürdü: “İnanıyoruz ki Karesi'den hepimiz sorumluyuz. Bizler insan ve hizmet odaklı belediyecilik anlayışımızla Karesi'de elbirliği ile güzel hizmetler gerçekleştireceğimize inanıyoruz. İki özelliğin kazanımı kurumlar için artan önem kazanmakta diye düşünüyoruz. Bu yetkinliklerle Karesi'mizin gelecekte daha da huzurlu ve müreffeh bir kent yaşamına olacağına inanıyorum. Bildiğimiz gibi Karesi Kent Konseyimiz kurulduğundan bu yana yaptığı çalışmalarla adından söz ettirmiş ve şehrimizin kalkınmasına önemli katkılar sağlamıştır” şeklinde konuştu.

Yeni Başkan Akkol oldu

Başkan Orkan konuşmasında Kent Konseyi Başkanlığı görevini yürüten Mürsel Sabancı'ya ve konseyin kurulmasında emekleri olan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a teşekkür etti. Başkan Orkan konuşması sonrası Sabancı'ya teşekkür plaketi de verdi.

Konuşmaların ardından Kent Konseyi Başkanı ve yürütme kurulu seçimleri yapıldı. Seçimlerde Karesi Belediye Başkan Yardımcısı Şaban Akkol, konseyin yeni başkanı seçildi. Mevcut ve yeni kurumsal temsilci üyeliklerinde değerlendirildiği toplantı dilek ve temennilerin iletilmesi ardından sona erdi.