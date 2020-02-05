Karesi küçük dokunuşlarla güzelleşiyor

Ekipler budama çalışmalarına devam ediyor.

Karesi Belediyesi ekipleri, ilçenin çeşitli yerlerinde ağaç budama çalışmalarını sürdürüyor. Görüşü engelleyen yerlerdeki budama işlemleri ile oluşabilecek kaza riskleri asgarîye indiriliyor. Ayrıca yolların üzerine eğilmiş dallar göz estetiğine uygun bir şekilde budanarak, Karesi daha güzel hale getiriliyor. Karesi'de yaşayan vatandaşların hizmetlerin en iyisine layık olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Dinçer Orkan, çalışmalarda kent estetiği açısından uygunluğa öncelik vererek, modern ve planlı ilçe olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

Vatandaşlardan gelen talepler değerlendiriliyor

Budama çalışmalarıyla ağaçların gençleştiğini ve canlandığını ifade eden Başkan Orkan, “Çevre dostu bir belediye olarak çalışmalarımızı bu doğrultuda yürütüyoruz. Çalışmalarımızda kent estetiği açısından uygunluğa öncelik vererek, modern ve planlı ilçe olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Karesi'de yaşayan tüm vatandaşlarımız hizmetin en iyisine layık. İnsanların yaşamaktan zevk alacağı bir Karesi için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Karesi Belediyesi, budama çalışmalarında teknik elemanlar tarafından hazırlanan takvimin yanı sıra vatandaşların 444 99 10 numaralı Çağrı Merkezi'ne ilettikleri talepleri de göz önünde bulunduruyor.