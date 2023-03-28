Karesi Millet Bahçesine ilgi artıyor

38 bin metrekarelik alana gelen aileler sıcak havaları da fırsat bilerek çocuklarıyla doyasıya eğleniyor.

Karesi Belediyesi hazırladığı projeler ile kentin sosyal, kültürel ve sanatla yaşamına zenginlik katmaya devam ediyor. Başkan Dinçer Orkan'ın projeleri arasındaki Karesi Millet Bahçesi havalarında ısınmasıyla kentin gözde noktalarından biri olmaya başladı. Paşaalanı, Toygar ve Maltepe Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan alanda Millet Bahçesi'ne havaların ısınmaya başlaması ile aileler akın etmeye başladı. Karesi Millet Bahçesi haftasonu renkli görüntülere sahne oldu.

Karesililer için nefes alanı

Kenetlerdeki en temel ihtiyaçlardan birisinin de bireylerin çıkıp gezebileceği, ailesiyle oturup dinlenebileceği ve spor yapabileceği alanların bulunması olduğunu ifade eden Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Millet Bahçesi'nin bu ihtiyacı büyük oranda karşılayacağını söyledi. Başkan Orkan, “Kentimiz bu açıdan çok şanslı çünkü zamanında yapılan çalışmalarla çok sayıda parkımız var. Ancak yapacağımız projeyle hemşehrilerimiz hem yeşil alan ve park ihtiyacını karşılarken hem de spor yapabileceği, rahatça yeşil alanlarda ve Millet Kıraathanesi'nde dinlenebileceği bir alanı şehrimize kazandırdık. 38 bin m2'lik alanıyla Paşaalanı ve Toygar Mahallelerimizde yer alan, Maltepe Mahallemize de sınır olması sebebiyle hem bu üç mahallemizin hem de tüm hemşehrilerimizin rahat bir nefes alacağı bir alan oluşturduk" dedi.

Tüm ihtiyaçları karşılayacak

Yaklaşık 38 bin metrekarelik fonksiyonlu alanın içerisinde; çocuk oyun alanları, macera parkuru, skate park, fitness aletleri, açık spor alanı, koşu ve yürüyüş parkuru ile gençlerin vakit geçirebileceği, ders çalışabileceği, Belediye koordinasyonunda düzenlenecek kurslara katılabileceği bir kompleks de bulunuyor. Millet Bahçesi, Karesililerin tüm ihtiyaçlarını karşılarken, nefes almalarını sağlayacak.

Millet kıraathanesi gençlerin gözdesi

Karesi Millet Bahçesi içerisinde yeralan Karesi Belediyesi Millet Kıraathanesi, gençlerin büyük ilgisini görüyor. Huzurlu bir ortamda ders çalışma, kitap okuma ve sosyal etkinliklerde bulunma fırsatı bulan gençler, millet bahçesi içerisinde hizmete alınan Millet Kıraathanesi'ne akın ediyor. 5 bine yakın kitabın gençlerin hizmetine sunulduğu Karesi Millet Kıraathanesi'ne özellikle üniversite öğrencileri ilgi gösteriyor. Merkezde ayrıca Karesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyesi gençler tarafından da çocuklara zeka oyunları eğitimleri veriliyor. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan da sık sık Karesi Millet Kıraathanesi'ni ziyaret ederek gençlerle bir araya geliyor.