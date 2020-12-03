“Karesi Öğretmen Akademisi” TÜBİTAK Başkanı Mandal'ı ağırladı

Dr. Hasan Mandal'ı Karesili eğitimcilerle buluşturdu.

Balıkesir'de Öğretmen Akademisi olarak faaliyetlerine devam eden “Karesi Öğretmen Akademisi”; farklı konu ve konuklarıyla Balıkesir'de sinerji oluşturmaya devam ediyor. Karesi'de kurulan Öğretmen Akademisi ile Öğretim Yöntem ve Teknikleri, Ölçme ve Değerlendirme, Etkili Sınıf Yönetimi, Materyal Hazırlama ve İçerik Geliştirme ve Kişisel Gelişim ve Beceri Atölyeleri oluşturuldu. Bu başlıklar altında eğitimcilerimize mesleki ve kişisel özellikler yönünden katkı sağlamayı amaçlayan Akademi projesi; pandemi döneminde çevrim içi olarak internet üzerinden ünlü isimleri öğretmenlerle buluşturmaya devam ediyor.

Son olarak TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ı Karesi'li eğitimcilerle buluşturan Öğretmen Akademisi; “Geleceğin Bilim Ve Teknoloji Yıldızlarını Birlikte Yetiştiriyoruz” başlığıyla eğitim seminerini tamamladı. Seminere yöneticiler ve öğretmenler büyük ilgi gösterdi. Aynı zamanda Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yücel Yılmaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü'nün de katıldığı eğitim oldukça verimli ilerledi.

Seminerde sunum yapan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal; TÜBİTAK faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Sunumda; TÜBİTAK projeleri alanında gerçekleşen proje çalışmaları, kurumlarımızın başvuru yapabileceği yeni proje alanları ve TÜBİTAK tarafından geliştirilen çalışmalara yer verildi. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal; aynı zamanda Karesi ilçesinde Öğretmen Akademisi'nin kurulmasını memnuniyetle karşıladığını ve bir ilçemizde böyle sistemli bir çalışmanın yapılmasından mutluluk duyduğunu belirtti.

Seminerde söz alan Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir ise Karesi ilçesinde proje bazlı çalışmalara büyük önem verildiğini, bunların da neticelerinin alındığını ve kurumsallaşma adına ”Karesi Proje Koordinasyon Ofisi” ve “Karesi Öğretmen Akademisi” gibi kurumsal çalışmaların ilerleyerek devam edeceğini vurguladı. Aynı zamanda Karesi'nin eğitim konusunda duyarlı çalışmalarının artarak devam ettiğini ve elde edilen başarılarda Karesi'nin değerli öğretmenlerimizin ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü'nün üstün gayretleri olduğunu belirtti.