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Karesi'de 3 kişiye uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’in Karesi ilçesinde jandarma ekipleri 3 uyuşturucu şüphelisinin ev ve eklerine operasyon düzenledi.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde jandarma ekipleri 3 uyuşturucu şüphelisinin ev ve eklerine operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri yaptıkları aramalarda 1 kilogram kubar esrar, 49 sentetik uyuşturucu hap ile 1 av tüfeği ele geçirdi.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Karesi İlçesinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve ticaretini yaptıkları tespit edilen C.S. ve M.S isimli şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada; 1 kilogram kubar esrar ve 1 adet av tüfeği ele geçirdi. Jandarma ekipleri yine Karesi ilçesinde yaptıkları operasyonda O.D. isimli şahsın aracında yaptıkları aramada 49 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldı.

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