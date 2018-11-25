Karesi'de 8 bin 600 öğrenci, spor yapıyor

Karesi ilçesinde 8 bin 600 öğrenci “Sporda Yetenek 10'la Gelecek Karesi” projesi kapsamında spor yapıyor. Proje kapsamında spor yapan gençlere spor malzemeleri ücretsiz olarak veriliyor.

Balıkesir Valiliği'nin himayesinde, Karesi Kaymakamlığı koordinesinde; Karesi Belediyesi ve Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkı ve uygulamaları ile yürütülen “Sporda Yetenek 10'la Gelecek Karesi” projesi kapsamında 26 okulda, 8 bin 599 öğrenci ile 89 eğitmen ve antrenör eşliğinde 22 spor branşında devam ediyor.

Proje ile okullarda kullanılmayan veya atıl durumda bulunan alanların Karesi Belediyesi tarafından spor salonu ve spor sokağına dönüştürülerek öğrencilerin spor yapması için ortamlar oluşturulan proje ile 7-13 yaş aralığındaki öğrencilere kabiliyetleri ve istekleri doğrultusunda bir nefes, bir mola, bir eğlence, bir dinlence imkanı verilerek okulların keyifli hale getirilmesi amaçlandı.

Proje ile öğrencilere eğitim-öğretimde bir nefes, bir mola, bir eğlence, bir dinlence imkanı verilerek okulların keyifli hale getirilmesi, öğrencilerde spor bilincinin yerleştirilmesi, sağlıklı gençlerin yetiştirilmesi, çocukların okul dışı zamanlarında sanal ve zararlı ortamlardan uzak tutularak, okullarında oluşturulan spor alanlarında ve spor salonlarında enerjilerini olumlu yönde kullanabilmelerinin sağlanması ve branşlarda yetenekli öğrencilerin tespit edilerek amatör ve profesyonel takımlara yönlendirilmesi amaçlandı.

Sporda Yetenek 10'la Gelecek Karesi Projesi ile atletizm, badminton, basketbol, jimnastik, judo, taekwondo, boks, oryantiring, güreş, eskrim, masa tenisi, voleybol, karate, hentbol, dart, bocce, satranç, yüzme, geleneksel Türk okçuluğu, halk oyunları, satranç, tenis olmak üzere toplam 22 branşta gerçekleştiriliyor. Ayrıca eğitimler yıl boyu 1. ve 2. dönem olarak okulların ders dışı zamanlarında yapılıyor, eğitim ve spor malzemeleri öğrencilere ücretsiz olarak veriliyor.