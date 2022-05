Karesi'de AB projeleri hız kesmiyor

Sıfır atık çalışmalarıyla Türkiye'nin ve Balıkesir'in öncü belediyeleri arasında yer alan Karesi Belediyesi bu çalışmalarını Erasmus projeleri ile geliştirmeye devam ediyor.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı' na İzmir Demokrasi Üniversitesi tarafından sunulan ve kabul edilen 2020-1-TR01-KA204-093013 referans numaralı “Building adult competences in Zero Waste circular economy in Europe - Avrupa'da Sıfır Atık Döngüsel Ekonomi Konsepti için Yetişkin Becerilerinin Geliştirilmesi” başlıklı 208 bin 292 Avroluk Erasmus projesinin yaygınlaştırma toplantısı Karesi Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Projenin yaygınlaştırma toplantısına Karesi Belediyesi temsilcilerinin dışında proje ortaklarından olan Balıkesir Üniversitesi'nin temsilcileri, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, Karesi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yetkilileri katıldı. Programda genel bilgilendirme sunumunu Prof. Dr. Ergun Demir, proje atıkları konusunu ise Dr. Fatma Gül Tolun anlattı.

Dijital sıfır atık rehberi oluşturulacak

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan projenin hayata geçirilmesiyle birlikte ülkemizdeki tüm belediyelerinde kullanabileceği dijital bir sıfır atık rehberi oluşturacaklarını söyledi Başkan Orkan, “Avrupa Birliği ülkelerinde atıkların geri dönüşüm oranı yüzde 46 iken Türkiye'de yüzde 13. Türkiye'de de bu anlamda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin önderliğinde Sıfır Atık Projesi yürütülüyor. Proje, 2023 yılına kadar Türkiye'de atıkların geri dönüşüm oranını yüzde 35'e çıkarmayı amaçlıyor. Bu çalışmalara en büyük desteği veren kurumlar arasında da Karesi Belediyesi yer alıyor. Hayvansal ve bitkisel üretim atıkları, kentsel organik atıklar ve sanayi-teknoloji atıklarının değerlendirilerek ve dönüştürülerek ekonomiye kazandırılması; Türkiye'de ve Avrupa Birliğinde ‘Sıfır Atığa' (Zero Waste) dayalı Döngüsel Ekonomi (CE) politikalarında temel bir temadır. Ocak 2018'de ‘Kirleten Öder' ilkesiyle revize edilen AB Sirküler Ekonomi Eylem Planında bu tür atıkların 2035 yılına kadar en fazla yüzde 10'a düşürülmesi ve yüzde 90'nının dönüştürülmesi hedefleniyor. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin bu konuda bilinçlendirme çalışmalarına önem veriyoruz. Bu tür çalışmaları yaparken yerelde ve uluslararası alanda tüm paydaşlarla ortak hareket ediyoruz. En büyük isteğimiz gelecek nesillere güzel ve temiz bir Karesi bırakmak. Sıfır atık konusunda projemiz uygulamaya geçildiği anda ülkemizdeki tüm belediyelerinde kullanabileceği dijital bir sıfır atık rehberi oluşturacağız. Bu sayede sıfır atık konusunda diğer belediyelere öncülük etmiş olacağız” dedi.