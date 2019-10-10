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Karesi'de Anne Çocuk Şenliği

Karesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, birbirinden eğlenceli yarışma ve oyunlarla, bilgilendirici söyleşilerin gerçekleştirileceği ‘Anne Çocuk Şenliği’ düzenliyor.

Karesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, birbirinden eğlenceli yarışma ve oyunlarla, bilgilendirici söyleşilerin gerçekleştirileceği ‘Anne Çocuk Şenliği' düzenliyor.


Karesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, Karesi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Anadolu Ebeler Derneği iş birliğiyle Anne Çocuk Şenliği düzenleyecek. 13 Ekim Pazar Günü Avlu Balıkesir'de saat 12.00-17.00 arası gerçekleştirilecek olan şenlikte “Bebekler Yarışıyor Emekleme Yarışması”, "Babalar ve Kızları Yarışıyor Saç Örme Yarışması” ile akıl ve zeka oyunları, çocuk oyunları tertip edilecek. Ayrıca gebelik, doğum lohusalık, emzirme, bebek bakımı ve masajı konusunda da anne ve anne adaylarına uzmanlar tarafından bilgiler verilecek. Karesi Kent Konseyi yaptığı açıklama ile tüm Balıkesirli aileleri “Anne Çocuk Şenliği”ne davet etti.

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