Karesi'de bahar bakımı

Baharın gelmesiyle birlikte Karesi Belediyesi merkez ve kırsal mahallelerde çalışmalarına hız verdi. Karesi Belediyesi, kentin her noktasına hizmet götürmek için çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor. Çalışmalarında kısa sürede büyük mesafeler kaydeden belediye, bir yandan ilçedeki bozuk yolları, caddeleri ve sokakları asfaltlayıp yeniliyor.

Çalışmalarını ilçe merkeziyle sınırlı tutmayan belediye, tüm kırsal mahallerde de benzer çalışmaları yürütüyor. Ekipler ayrıca park ve bahçelerde, mesire alanlarında, yeşil alanlarda ve cami bahçelerinde de düzenleme ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.