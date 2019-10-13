Karesi'de bebek emekleme yarışmasında renkli görüntüler oluştu

Karesi Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisinin düzenlediği 'Anne Çocuk Şenliği'nde bebek emekleme yarışmasında renkli görüntüler yaşandı.

Karesi'de 'Anne Çocuk Şenliği' düzenlendi. Bebek emekleme yarışması, babaların kızlarının saçlarını örme yarışması, çuval yarışması ve çocuk oyunları yarışması ile şenliğe katılanlar eğlenceli anlar geçirdi. Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Hilal Demirözer Yabaoğlu, "Bu günkü etkinliklerimiz sadece anne ve babalar üzerine. Emzirme Haftası dolayısı ile bir anne ve çocuk şenliği düşündük. Anne sütünün önemini belirtiyoruz. Sağlık birimi ile ilgili standımızda anne sütünün önemini anlatıyor. Ücretsiz süt ve kuruyemiş dağıtıyoruz. Karesi İlçe Spor Müdürlüğü bize paydaş oldu. Bugün emekleme yarışması, babalar kızlarının saçlarını örme yarışması, çuval yarışması ve çocuk oyunları yarışmaları var. Amacımız hafta sonu çalışan anne ve babaların çocukları ile kaliteli zaman geçirmelerini arzuladık. Karesi Kent Meclisi Kadın Meclisi her zaman ailenin, çocukların yanında" şeklinde konuştu.

Emekleme yarışına oğlunu getiren Nebahat Kömekçi, "Oğlum Ali Tuğra'yı Karesi Kadın Meclisinin anne, süt etkinliğine getirdim. Emekleme yarışmasına getirdim. İnşallah birinci oluruz" dedi.

Bebeklerin emekleme yarışmasında Deniz Mila 1., Ali Tuğra Kömekçi 2., Erdem Çoban 3. oldu. Birinci olan Deniz Mila'ya altın hediye edilirken, dereceye giren çocuklara çeşitli hediyeler verildi. Babalar kızların saçını örme yarışmasında ise Rüveyda Karakaş 1., Selen Gül 2. ve Evra Kayalı 3. oldu. Yarışmalarda dereceye giren çocukların ödüllerini Başkan Dinçer Orkan'ın eşi Pelin Orkan verdi.