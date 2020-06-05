Karesi'de cam atık kumbaraları yerleştirildi

Karesi Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde kentin değişik noktalarına cam atık kumbarası yerleştirdi. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan yaptığı açıklamada, Karesi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince yerleştirilen cam atık kumbaralarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi"ne tam destek verildiğini vurguladı.

Karesi Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde toplumsal duyarlılığı artırmak, atıkların ayrıştırılması, kaynakların verimli kullanılması, atıkların miktarının azaltılması ve kaynağında ayrıştırılması ile geri kazanılmasını kolaylaştırmak adına kentin değişik noktalarına cam atık kumbaraları yerleştirdi.

Karesi cam atıklarla ülke ekonomisine katkı sağlayacak

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, camın yüzde yüz geri dönüştürülebilen bir malzeme olduğunu ifade ederek, “Atık cam şişelerin yeniden ekonomimize kazandırılması ve geri dönüşüme toplumsal duyarlılığın artırılması amacıyla 5 Haziran Dünya Çevre Gününde cam atık kumbaralarını kentimizin çeşitli noktalarına yerleştirdik. Biz çevre dostu bir kent olmayı önemsiyoruz. Gerçekleştirdiğimiz projelerde özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hanımefendi himayelerinde yürütülen Sıfır Atık projesine tam destek veriyoruz. Yine etkinliklerimizle binlerce fidanı toprakla buluşturuyoruz. Bizim cam kumbara uygulamasındaki hedefimiz ise çevreye verdiğimiz önemin yanı sıra yüzde yüz geri dönüşebilir olan cam şişe ve kavanozları belli noktalarda toplayarak ülke ekonomisine katkı sağlamak. Hemşehrilerimizin kullanmadıkları cam şişeleri, kavanozları ve cam eşyaları çöp konteynerleri yerine bu kumbaralara atmalarını istiyoruz. Bu hassasiyetle hepimiz hem geri dönüşüme hem de ekonomiye katkı sağlamış olacağız” dedi.