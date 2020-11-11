Karesi'de camiler ve kur'an kursları dezenfekte ediliyor

Karesi Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile mücadele kapsamında ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda kuran kursu, cami, park-bahçe, okullar, resmi kurumlar ve karantina uygulanan binalar büyük bir titizlikle ilaçlanıyor. İlçe genelinde okullar başta Dinçer Orkan, salgın dönemi bitene kadar bu çalışmaların belirli periyotlarla devam edeceğine dikkat çekti.

Başkan Orkan, “Maske mesafe ve temizliğe dikkat"

Karesi Belediyesi'nin ilk günden bu yana pandemi ile mücadelesini aralıksız sürdürdüğünü ifade eden Başkan Orkan, "Ekiplerimiz üstün bir gayretle halkın yoğun olarak kullandığı, temasın yoğun olduğu alanlarda dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriyor. Kuran kursu, camiler, resmi kurumlar, park-bahçe ve okullarda dezenfekte çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Halkımızdan istediğimiz alınan tedbirlere uymaları. Covid-19 salgını ne ülkemizde ne de kentimizde son bulmuş değil. Lütfen sosyal mesafeye, maske takmaya ve el hijyenine dikkat edelim. Kalabalık ortamlarda bulunmamaya özen gösterelim. Bu dönemi ancak hep birlikte hareket edebilirsek atlatabiliriz. Sağlıklı günlere yeniden kavuşmak için elimizden gelen özeni gösterelim" diye konuştu.