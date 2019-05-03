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Karesi'de davulculara sertifika verildi

Karesi Muhtarlar Derneği ve Karesi Belediyesi iş birliğiyle ramazan ayı boyunca görev yapacak davulculara sertifikaları verildi.


Karesi Muhtarlar Derneği hizmet binasında düzenlenen törende Belediye Başkan Vekili Baki Yarımdağ sertifikaları davulculara verdi. Karesi Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Aygün, Karesi Belediyesi ile ortaklaşa çalışarak bu ramazanda daha sağlıklı bir çalışma yürüteceklerini söyledi. Aygün, “Malum 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e ermiş bulunuyoruz. Ramazanın olmazsa olmazı olan ramazan davulu bizim örf ve adetlerimizden bugüne kadar gelip yansımıştır. Ramazan davulunu bu yıl arkadaşlarla beraber istişare içinde yapacağımız çalışmalarla yürüteceğiz” dedi


Başkan Vekili Baki Yarımdağ "Sahurlarda ramazan davulu çalmak bizim âdetimiz. Dinçer başkanımın bilgisi nezdinde Karesi muhtarlarını meclisimizden de geçen kararla yetkilendirdik. Başkanımız yetkiyi vererek bu organizasyonun belli bir çalışma sistemi içinde gerçekleşmesini sağlayacak. Biz muhtarlarımızla her işi başkanımız talimatları doğrultusunda ortak karar vererek uyguluyoruz. Bu vesileyle halkımızın ramazanını kutluyorum” şeklinde konuştu.

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