Karesi'de Erasmus ve yeni projelere devam

Eğitim ve öğretim dönemi için 34 Erasmus ve proje hazırladı.

2019-2020 eğitim öğretim yılına “Karesi; Balıkesir'de Eğitimin Öncü Değeri” sloganıyla yola çıkan Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü “Erasmus Buluşma Günlerin"den sonra düzenlenen etkinlikler ve eğitimlerle ivme kazanan Erasmus+ faaliyetleri hem yürütülen proje etkinlikleri, hem de yeni yazılan 34 proje ile hız kesmeden devam ediyor.

"Avrupa hareketliliği sürekli bir hale dönüştü"

“Erasmus Buluşma Günleri”'nin koordinatör okulu Balıkesir Karesi Ortaokulunun yürüttüğü Erasmus+ projesi “Be Smart” ‘ın ilk “Öğrenme Öğretme Etkinlikleri Toplantısı” düzenlendi. 4 ülkeden 12 öğretmenin katıldığı toplantı renkli anlara sahne oldu. Toplantı kapsamında Balıkesir Lisesinde düzenlenen “Hoşgeldin Seremonisi” ile başlayan etkinliklerde proje tanıtımı ile ilgili filmler, Sıdıka-Sami Kula Anaokulu öğrencileri tarafından sergilenen “Mehteran Gösterisi” ve Balıkesir Karesi Ortaokulu öğrencilerinin müzik ve şiir gösterileri yer aldı. Beş gün boyunca ülkemizde kalan 12 öğretmene İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Tuncay Okay, Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilan Bayındır ve Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Arif Vatansever tarafından proje konusu “Çoklu Zeka Uygulamaları” konusunda İngilizce eğitimler verildi. Öğretmen grubu ayrıca Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir'e ziyarette bulunarak proje konusu ve aktiviteleri ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Karesi'de ilk kez “34 Proje ile Erasmus+ Çalıştayı yapılacak”

Karesi ilçesinde düzenlenen Erasmus+ etkinlikleri bununla sınırlı kalmayacak. Ekim ayında kurulan proje whatssapp grupları, online eğitimler, 5 etap halinde yüzyüze yürütülen “AB Projeleri Yazma Eğitimleri” sonrasında okullar tarafından yazılan 34 tane Erasmus+ projesinin son kontrollerinin yapılması amacıyla 26-28 Şubat 2020 tarihlerinde Atatürk İlkokulunda “Erasmus+ Çalıştayı” düzenlenecek. 3 gün sürece çalıştayda Sinevizyon gösterileri, ortak okullarla yapılacak canlı yayınlar ve Erasmus+ projeleri ile ilgili atölyeler gerçekleştirilecek. Çalıştay sonunda yazılan Erasmus+ projeleri başvuruya hazır hale getirilecek. Son başvuru tarihi 24 Mart olan projelerin sonuçları Temmuz ayında açıklanacak ve Karesi ilçesi bir “Erasmus İlçesi” haline gelecek. İlçemiz okullarında yürütülen 16 projeye dahil olan ve geçen sene kabul edilen 5 projeye bu sene çok daha fazla sayıda projenin eklenmesi bekleniyor.