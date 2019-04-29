Karesi'de Geleneksel çocuk oyunları il finali yapıldı

‘Çık dışarıya oynayalım' projesi Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliğinin Balıkesir il finalleri Karesi Belediyesi Alparslan Türkeş Spor Kompleksinde başladı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı yarışmalarda çocukların heyecanına ortak olan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, öğrenci ve öğretmenlere başarılar diledi.

Balıkesir Valiliği, Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Çık dışarıya oynayalım' projesi Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği finalleri Karesi'de yapılıyor. Karesi Belediyesi ev sahipliğinde Alparslan Türkeş Spor Kompleksinde başlayan ve 3 gün sürecek olan şenliklere 20 ilçenin finalistleri katılıyor. Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunlarını canlandırmak, ilk ve ortaokul öğrencilerini televizyon ve bilgisayar alışkanlığından uzak tutmak maksadıyla hayata geçirilen projede çocuklar mendil kapmaca, yağ satarım bal satarım, kaleli yakan top gibi geleneksel oyunları hem oynanıp hem de öğreniyorlar.

Başkan Orkan'dan öğrencilere ziyaret

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'da Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliğinin final müsabakalarını izledi. İlk olarak Karesi Belediyesi Alparslan Türkeş Spor Kompleksinde yetkililerden yapılan faaliyetler hakkında bilgi alan Başkan Orkan daha sonra çocukların heyecanına ortak oldu. Şenliklerde yarışan çocuklarla bir araya gelen ve öğretmenlerden yarışmalar hakkında bilgi alan Orkan, yarışmacılara da başarılar diledi. Başkan Orkan, “Spor; aile ve toplum ile uyumu, daima aktif yaşamı benimsetir. Alparslan Türkeş spor tesislerinde faaliyetlerimiz ile ilgili sunumları inceledik. Akabinde şehrimizin her noktasından gelen genç sporcularımızla bir araya geldik. Genç sporcularımıza faaliyetlerinde başarılar dilerim” açıklamasında bulundu.