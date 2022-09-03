Karesi'de Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri yapılacak

Etkinlikte çeşitli sağlık taramaları ve farkındalık etkinlikleri yeralacak.

Karesi Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü ve Yeşilay Derneği işbirliğinde 8-9 Eylül Halk Sağlığı Haftasında Halk Sağlığı Günleri etkinliği düzenlenecek. TTM (Toplu Taşıma Merkezi) yanında düzenlenecek etkinlikte kurulan stantlarda çeşitli sağlık taramaları ve farkındalık etkinlikleri yapılacak. Etkinliklerde stantları gezen vatandaşlara Yaşama Yol Ver, Umuda Kapı Açıyorum, kemik ölçümü, göz muayenesi, ağız ve diş sağlığı, tansiyon, sağlıklı beslenme ve obezite, anne ve çocuk sağlığı, sağlıklı hayat merkezi, organ bağışı ve Yeşilay Derneği stantlarında bilgiler verilecek, taramalar gerçekleştirilecek.

2 gün sürecek olan etkinliklerde ücretsiz olarak verilecek olan hizmetlerde hem vatandaşlar bilgilendirilecek, hem de sağlık sorunları konusunda yönlendirmelerde bulunulacak.