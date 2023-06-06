Karesi'de haşere ile mücadele sürüyor

Planlanan çalışmalar dışında 444 99 10 numaralı İletişim Merkezi'ne ilaçlama konusunda gelen talepler de 7/24 esasıyla çalışan ekiplere iletilerek hızla çözümü sağlanıyor.

Karesi Belediyesi ilçede haşere ile mücadele çalışmalarına hızla devam ediyor. Karesi'nin merkez ve kırsal mahallelerinde çalışmalarını sürdüren ekipler; rögar ve telekom kapakları, bataklıklar, doğal çukurlarda biriken yağmur suları, sulama kanalları, su kuyuları, inşaat temeli çukurlarında biriken sular, su varilleri, bodrumlarda oluşan su birikintileri, eski otomobil lastikleri, foseptikler, menfezler, kanallar, durgun su birikintileri, dere yatakları, metruk alanlar ve çöp konteynerleri gibi kaynaklarda ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Larva oluşumunu engellemek için ilaçlamalara başlayan Karesi Belediyesi, larvaların kaynaklarında imhası için çalışmaların yanında yerleşim alanlarındaki haşere ve sineklerin yok edilmesi için uçkun çalışmalarına da devam ediyor.

Boş araziler temizlenip ilaçlanıyor

Karesi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Karesi Belediyesi, vatandaşların güzel bir yaz geçirmesi için ilçe genelinde bakım ve temizlik çalışması yapıyor. Ekipler ilçedeki 43 kırsal mahallede bulunan 73 mezarlıkta yabani otlardan kaybolan mezarlıkların ortaya çıkartılması için biçme çalışmaları yapılırken, çevreye atılan çöpleri ise bir bir topluyor.

Ekipleri ayrıca 27 merkez mahallede bulunan boş arazi ve kaldırımlardaki yabani otları da temizliyor. Ekipler ayrıca ot temizliği sonrası haşerelere karşıda ilaçlama çalışması yapıyor.

“Karesililer hizmetin en iyisine layık”

Karesi'de yaşayan vatandaşların hizmetlerin en iyisine layık olduğunu söyleyen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, vatandaşların bayramı ve yaz aylarını rahat geçirmelerini istediklerini söyledi. Başkan Orkan, “Çevre dostu bir belediye olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Çalışmalarımızda kent estetiği açısından uygunluğa öncelik vererek, modern ve planlı ilçe olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Karesi'de yaşayan tüm vatandaşlarımız hizmetin en iyisine layık. İnsanların yaşamaktan keyif duyacağı bir Karesi için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.