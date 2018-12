Karesi'de hünerli eller ödüllendirildi

Kez düzenlenen Karesi Hünerli Eller Geleneksel Sanatlar Yarışması ödül töreni Karesi AVM Salonunda gerçekleştirildi. Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Bir şehirde sanat varsa şiir, tiyatro, müzik varsa orada vandalizm yani kaba işler devlet malına zarar verme olmaz”dedi.

Karesi Belediyesi tarafından yurt içinden ve yurt dışından bir çok eserin katılımıyla düzenlenen Karesi Hünerli Eller Geleneksel Sanatlar Yarışması ödül töreni Karesi AVM Salonunda gerçekleştirildi. 25 kişiden oluşan seçici kurul tarafından belirlenen ödüllerin verildiği ve sergilendiği etkinliğin açılış kurdelesini Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız birlikte kestiler. Sergilenen eserlerin gezilmesinin ardından ödül töreni sunumların izlenmesi ve halk oyunları gösterileri ile başladı. Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz yaptığı konuşmada “Bir şehirde sanat varsa şiir, tiyatro, müzik varsa orda vandalizm yani kaba işler devlet malına zarar verme olmaz. Orada güzel şeyler konuşulur, orada gerçekten yeni neslin inşaası yapılır. Biz başladığımız gün şehrin her yerinde güzel eserlerimiz olsun demiştik. Çok şanslıyız çünkü gerçekten her şeyin mayasının biraz üzerinde kabarmış ortaya çıkmaya hazır Balıkesir'de malzememiz çok varmış.Sadece Balıkesir merkezi kastdetmiyorum. Şehrimizin her yerinde Dursunbey'den Altınoluk'a. Bandırmadan Erdek'e, İvrindi'den Kepsut'a her yerde çok fazla özelliklerde güzel sanatlarımız var bizim. Biz bunları hem Türkiye tanıtmak, hem sanatçılarımızı motive edelim yeni nesil yetişsin. Hemde bunun ekonomik bir katkısı olsun. Birşeyi yaparken ekonomik döngüsü olmadan çok fazla kendi yaşamını sürdürme şansı yok. Bunların hepsini beraber hünerli ellerle yapalım istedik. Güzel bir atölyeler alt yapısı oluşturduk. Karesi için bir kurs kurmuştuk. Ama baktık ki bu kursumuz belirli bir noktada anca bizim iptidai şartlarımızla bir yere gelebiliyor. BALMEK Kurslarına binalarımızı devrettik ki tüm ilimize yayılsın ve orada da çok güzel işler yapıldı. Biz bir misyonu üstlendik Türkiye'de bu işi en iyi bilenler kimlerse biz onları davet edelim. Yaptığımız çalışmalarda bize yön versinler. Ve yapılanların kalitesinin arttırımında bizlere destek olsunlar. Türkiye'nin her yerinde belirli sanatlarda özellikle geleneksel unutulmya yüz tutmuş sanatlarımızla ilgili jüri heyetlerimizi seçelim dedik. Bütün sanatçılarımıza çağrıda bulunduk çeşitli konuları belirleyerek yarışmacılar davet ettik. El emeği göz nuruna değer verildikçe her şey anlamını bulur. Ben emeği heçen herkese teşekkür ediyorum sanatlı günler diliyorum”dedi.

Başkan Yılmaz'ın konuşmasının ardından Minyatürde Ayşe Gül Özmel, Tezhipte Hatice Kahraman, ebruda Kıymet Ünsal, çinide Enbiye Ün, kırkyamada Oya Altınkök, Balıkesir pullusun da Nuray Kelemençe birincilik lede ederken hat sanatında ikincilik ödülü Recep Mınğa, Keçede ikinciliği Theresa Ann May-O'Brıen elde etti. Yarışmada dereceye girenlere ödülleri Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve protokol üyeleri tarafından verildi.