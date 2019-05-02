Karesi'de ibadethanelerde ramazan temizliği

Karesi Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan'da ibadethanelerde yaşanacak yoğunluk öncesi vatandaşların daha hijyen ortamda ibadetlerini gerçekleştirmeleri için harekete geçti.

Karesi halkının daha temiz ve hijyenik koşullarda ibadet etmesi için Karesi Belediyesi tarafından oluşturulan özel bir ekip, ibadethanelerde hazırlıklara başladı. Merkez ve kırsal mahallelerdeki toplam 128 adet ibadethanenin genel temizliğini yapmaya başlayan ekipler, vatandaşların daha temiz ortamlarda ibadet yapmalarını hedefliyor. İlçedeki tüm ibadethaneleri Ramazan Ayı'na hazır hale getirecek olan Karesi Belediyesi ayrıca, mezarlıklarda da Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle koordineli bir çalışma yürütüyor.

Karesi Belediyesi, vatandaşların Ramazan Ayı boyunca ve Ramazan Bayramı'nda gerçekleştirecekleri ibadet ve ziyaretleri daha temiz ve düzenli bir ortamda yapmalarını amaçlıyor.