İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Karesi'de ibadethanelerde ramazan temizliği

Karesi Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan’da ibadethanelerde yaşanacak yoğunluk öncesi vatandaşların daha hijyen ortamda ibadetlerini gerçekleştirmeleri için harekete geçti.

Karesi Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan'da ibadethanelerde yaşanacak yoğunluk öncesi vatandaşların daha hijyen ortamda ibadetlerini gerçekleştirmeleri için harekete geçti.


Karesi halkının daha temiz ve hijyenik koşullarda ibadet etmesi için Karesi Belediyesi tarafından oluşturulan özel bir ekip, ibadethanelerde hazırlıklara başladı. Merkez ve kırsal mahallelerdeki toplam 128 adet ibadethanenin genel temizliğini yapmaya başlayan ekipler, vatandaşların daha temiz ortamlarda ibadet yapmalarını hedefliyor. İlçedeki tüm ibadethaneleri Ramazan Ayı'na hazır hale getirecek olan Karesi Belediyesi ayrıca, mezarlıklarda da Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle koordineli bir çalışma yürütüyor.


Karesi Belediyesi, vatandaşların Ramazan Ayı boyunca ve Ramazan Bayramı'nda gerçekleştirecekleri ibadet ve ziyaretleri daha temiz ve düzenli bir ortamda yapmalarını amaçlıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.