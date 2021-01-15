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Karesi'de kar seferberliği

Karesi Belediyesi özellikle kırsal mahallelerde yoğun kar yağışı sebebiyle bütün ekiplerini seferber ederken, yollarda kar temizleme çalışmalarını sürüyor.


Kar sebebiyle vatandaşların mağduriyet yaşamaması için her tedbiri alan Karesi Belediyesi, kırsal mahallelerde kar temizleme çalışmaları yapıyor. Ana arterleri ve ulaşım yollarını sürekli açık tutmak için çalışmalar yapan Karesi Belediyesi, yol açma çalışmalarının yanı sıra buzlanmayı önlemek için tuzlama çalışmaları da yapıyor.


Karesi Belediyesi karla mücadele ekipleri, kar yağışının başladığı günden itibaren kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yoğun yağan karın hayatı etkilememesi için büyük çaba sarf eden Karesi Belediyesi Fen İşleri ekipleri Kabakdere, Beyköy, Ovacık, Deliklitaş, Yeniceiskender, Yaylacık, Büyükpınar, Üçpınar, Kavaklı, Ortaca, Tatlıpınar, Şamlı, Boğazköy, Toybelen, Hisaralan, Yeroluk, Düzoba, İbirler, Davutlar, Çaypınar, Yaylabayır, Çanacık, Yeşilova ve Taşkesiği mahallelerinde çalışmalarına devam ediyor.

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