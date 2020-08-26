Karesi'de kırsal mahalle yolları yapılıyor

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ve Karesi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nun ortak yapmış olduğu TOKİ- Üçpınar, Turplu Deliktaş, Fethiye- İbirler ve Karakol- Ortaca sathi kaplama yol çalışmaları tamamlandı.

Karesi Belediyesi ilçedeki çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ve Karesi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün ortak yapmış olduğu TOKİ- Üçpınar 1 kilometre, Turplu Deliktaş 4 kilometre, Fethiye- İbirler 2 kilometre ve Karakol- Ortaca 3,5 kilometre sathi kaplama yol çalışmaları tamamlandı.

Yol çalışmalarının mahalle sakinlerinin talepleri ile yapıldığını söyleyen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, “Karesi'de gelişim gün be gün devam ediyor. Bu doğrultuda Belediyemizin tüm müdürlükleri ve birimleri canla başla çalışıyor. Kırsal mahallelerimizde başlattığımız ve bitirilen yol çalışmaları mahalle halkımızın yararına oldu. Vatandaşlarımız daha rahat seyahat edebilecekler. Yol medeniyettir anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Karesi Belediyesi olarak her zaman vatandaşlarımızla istişarelerde bulunarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Çalışmalarımızda bize destek olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a da teşekkür ediyoruz” dedi.

Kırsal mahalle muhtarları da Başkan Orkan'a yapılan çalışmalar nedeniyle teşekkür ettiler.