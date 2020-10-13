Karesi'de kırsalda hizmete önem veriliyor

Karesi Belediyesi, kırsal mahallelerde hizmetlerine ara vermeden devam ediyor. 43 kırsal mahallesi bulunan Karesi Belediyesi, ayrım gözetmeden çalışmalarını sürdürüyor. Karesi'de daha önceden belde statüsünde olan mahalleler olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Şamlı ve Kocaavşar'ın bunlardan bazıları olduğunu belirtti.

Şamlı ve Kamçılı ararındaki yol çalışmasının tamamladığını ifade eden Başkan Orkan, “ Bu iki mahallemiz arasındaki ulaşım sağlanmış oldu. Şamlı'da 27 adet çöp konteynırı dağıtıldı. Büyüdükçe ve geliştikçe yeni yerlerin çöp konteynırı ihtiyacı oluyor. Bunu yaparken de eskimiş ve yıpranmış 13 konteynırı da yeniledik. Temizlik ekiplerimiz tarafından da Çarşamba ve Cumartesi günleri, mesire alanları oyun gurupları ve bahçeler temizleniyor. Ayrıca Şamlı içindeki derede kanal ıslah çalışmalarımız da devam ediyor. Bununla ilgili DSİ ile yapacağız görüşmeler ile daha güzel konuma getirilmesini sağlayacağız. Bizim bütün amacımız Şamlı'yı daha iyi, daha güzel, insanların mutlu olduğu ve daha yaşanılabilir yer yapmak. Bunu yaparken Kamçılı'ya da elimizden geldiğince hizmet götürüyoruz. Orada daha önceki dönem başlayıp bizim dönemimizde bitirilen düğün salonumuz var. Hakikaten kamçılı Mahallemize yakışır bir şekilde oldu. Bu mahallelerimize çalışanlarımızla en iyi hizmeti ve çalışmaları götürmeyi istiyoruz. Halkımızın desteğiyle daha iyi günler Şamlı için yakın diyoruz” dedi. Şamlı ve Kamçılılı vatandaşlarda karesi Belediyesinin hizmetlerinden memnun olduklarını dile getirdiler.