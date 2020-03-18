Karesi'de koronavirüs seferberliği

Karesi Belediyesi, Dünya'yı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs salgını riskine karşı önlemlerini ilgili birimlerinin hassas çalışmalarıyla sürdürüyor. Ekipler bir yandan hijyen ve dezenfekte çalışmaları yaparken bir yandan da devletin aldığı kararlar doğrultusunda teftiş ve uygulamalarıyla kontrolü ve denetimi sağlıyor.

Karesi Belediyesi, yeni tip koronavirüs salgınına karşı önleyici tedbirleri alıyor. Ekipler, Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak başlattığı çalışmalar kapsamında rutin olarak yürüttüğü temizlik çalışmalarını arttırırken, salgın riskine karşı hijyen ve dezenfekte çalışmalarını da titiz bir şekilde sürdürüyor. Karesi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü basınçlı yıkama ve dezenfeksiyon ekipleri, ilçe genelinde parkların, spor alanlarının, yer altı çöp konteynırları, çöp kovaları, konteynırlar ile durak ve bankamatiklerin dezenfekte işlemlerini yaparak salgın riskine karşı tedbirleri alıyor. Zabıta Müdürlüğü, dün İçişleri Bakanlığı genelgesi ile birlikte yürürlüğe giren kafeler, eğlence mekanları gibi yerlerin kapalı tutulması kararı doğrultusunda kentimizdeki teftişleri yaparken alınan kararların uygulanması doğrultusunda kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor.

"Hemşehrilerimiz için görev başındayız"

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, belediyenin çalışmalarının devletin tüm birimleriyle koordineli bir şekilde gerçekleştirildiğini, vatandaşların sağlığı için gerekli birimler ile 7/24 esasına uygun çalışmalara devam edildiğini aktardı. Orkan, “Çin'in Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit eden korona virüs salgınında ülkemiz genelinde alınan tedbirlerle beraber bizde belediyemiz olarak 3 vardiya esasına göre 7 gün 24 saat çalışmalarımızı sürdürmekteyiz" dedi.

Cumhurbaşkanlığının ve Bakanlıklarının yaptığı değerlendirme sonucunda Valilik, Kaymakamlık ve Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak Karesi ilçesinde vatandaşlarının sağlığı için tüm birimler ile çocuk parkları ve sosyal donatı alanları, TTM, şehir içi minibüs durakları, umuma açık tuvaletler, ana caddeler ve sokaklar, köprü ve üst geçitler, çöp konteynırları,19 aile sağlık merkezi, Kızılay binası ve tüm hizmet araçları, ilçede bulunan Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Mal Müdürlüğü, İlçe Jandarma, İlçe Müftülüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Tapu Müdürlüğü İlçe Nüfus Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ilçe hizmet binaları,125 adet cami, 3 adet cemevi olmak üzere tüm ibadethanelerimizin topyekün dezenfeksiyon ve yıkama çalışmaları ekiplerimizce sorunsuz bir şekilde sürdürülüyor.

Ayrıca 16.03.2020 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından bildirilen tedbirler kapsamında Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerleri olarak faaliyet yürüten ve vatandaşların çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağı değerlendirilen yerlerin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulma kararı doğrultusunda Zabıta ekiplerimiz sahada teftiş çalışmaları yaparak alınan kararların uygulanması doğrultusunda çalışmalarını yürütmektedir.

Bu kapsamda, Karesi ilçesi merkez mahallelerinde 365 adet kahvehane, 29 adet içkili gazino, 5 adet hamam, 53 adet oyun yeri ve internet kafe, 16 adet spor salonu, 18 adet düğün salonu, 138 adet kafeterya, kırsal mahallelerimiz de 82 adet kıraathane, 2 adet internet kafe, 4 adet kırsal mahalle evi,4 adet kafeterya, 2 adet oyun alanı zabıta müdürlüğümüzce 2 denetim ekibini 9 denetim ekibine çıkartarak iş yerlerinin tedbirler kapsamında kontrollerine devam etmekteyiz. Kırsal Mahallelerde ilçe jandarma ekipleriyle koordine halinde, merkez mahallelerimizde de ilçe emniyet müdürlüğümüz ekipleri ile koordineli bir şekilde çalışmaktayız.

"Hep beraber atlatacağız"

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, alınacak her tedbirin vatandaşların sağlığı için olduğunu vurgulayarak, “Siz değerli vatandaşlarımız, işletme sahiplerimiz, esnaf arkadaşlarımız, sivil toplum örgütlerimiz, basın mensuplarımız ve toplumun tamamının devlet-millet iş birliği ile bu zor günleri hep beraber atlatacağımıza inanıyoruz. Tüm hemşehrilerimizin sağlıklı ve huzurlu kalmasını temenni eder, saygılar sunarım” dedi.