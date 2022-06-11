Karesi'de metruk binalar yıkılıyor

2022 yılı başında başlayan çalışmalarla bugüne kadar 206 metruk bina yıkılırken, Karesi Belediyesi Balıkesir'de en hızlı ve en fazla metruk bina yıkan belediye oldu.

Şehirde metruk binaları yıkarak vatandaşların güvenliğini sağlamayı amaçlayan Karesi Belediyesi, diğer yandan kentsel dönüşüm projesiyle riskli ilan edilen yapıları ortadan kaldırıyor. 2022 yılı Ocak ayında bina yıkımı için çalışmalar başlatan Karesi Belediyesi, resmi işlemler ve onayların alınması ardından, Mart ayında yıkım işlemlerine başladı. 3 ayda 206 metruk binanın yıkımını gerçekleştiren Karesi Belediyesi, 11 tescilli yapının da koruma altına alınmasını sağladı.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'ın göçük tehlikesi olan ve güvenliği tehdit eden bu yapılara göz açtırılmaması talimatı doğrultusunda sürdüren Karesi Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, tespit faaliyetlerine devam ediyor. Metruk binaların belirlenmesinde mahalle muhtarları ve vatandaşların talepleri doğrultusunda hareket ediliyor.

“Vatandaşlarımızın can güvenliği önemli”

Karesi Belediye Encümen kararının da alınmasının ardından metruk binaların yıkımına başlandığını belirten Başkan Orkan, “Bilindiği gibi, metruk binaların tespiti, yıkılması ve bu binalara girişleri engelleyecek fiziki tedbirlerin alınması işlemlerinde koordinasyonu sağlama görevi Valilik tarafından Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı(YİKOP) ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne yetki verilmişti. Kurumların iletişimi ve binaların belirlenmesiyle birlikte Karesi Kaymakamlığımızın da destekleriyle, yıkım konusunda Karesi Belediyesi encümen kararının da alınmasının ardından metruk binaların yıkılmasına başlandı. Bu karar doğrultusunda belirlenen 206 metruk binanın yıkımını tamamladık. Metruk yapılar terk edilmiş olması nedeniyle alkol ve uyuşturucu madde kullanımı gibi durumların odağı haline geliyor. Bu tip yapılar, yapı sahibi ve çevresinde yaşayan vatandaşlar açısından tehlike arz ediyor. Bu durum vatandaşların şikâyetlerine neden oluyor. Vatandaşların güvenliği için bizler de gerekli prosedürleri tamamladıktan sonra binaların yıkımını gerçekleştiriyoruz” dedi.